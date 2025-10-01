Depois de ficar de fora, Carneiro ignora Lei dos Estrangeiros e foca-se nas barracas

A aprovação da nova versão da Lei dos Estrangeiros com o voto contra do PS prometia marcar o primeiro dia oficial de campanha autárquica socialista, mas José Luís Carneiro decidiu contrariar as probabilidades. O secretário-geral do partido driblou o tema nas iniciativas locais desta terça-feira e comentou-o apenas no parlamento, depois da votação – num tom crítico, mas que evitou tocar no apoio que o Chega deu ao diploma.

“O Governo, e por se encontrar em período eleitoral, quis avançar com uma proposta que, do nosso ponto de vista, tem um teor eleitoralista, porque é o epílogo de um percurso de legislar sobre as perceções. E, portanto, nós não podemos acompanhar o Governo, na medida em que, nas propostas que apresentávamos, elas serviam o interesse do país”, afirmou, referindo-se aos dois textos submetidos pelo PS que acabaram chumbados por PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

A aceitação pelo Governo de uma proposta socialista (sobre acordos bilaterais para facilitar a vinda de trabalhadores estrangeiros) permitiu a Luís Montenegro recusar a ideia de um acordo com o Chega e dizer que incluiu todos os partidos.

José Luís Carneiro também não contrariou o primeiro-ministro, nem o comprometeu com os próximos meses – e quando questionado sobre o Orçamento do Estado (OE2026), o líder socialista disse apenas que é uma “matéria distinta”, abstendo-se de apontar o dedo à AD por alguma preferência pelo Chega.