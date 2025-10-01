Menu
Depois de ficar de fora, Carneiro ignora Lei dos Estrangeiros e foca-se nas barracas

01 out, 2025 - 01:52 • Alexandre Abrantes Neves

No primeiro dia oficial de campanha, o líder do PS preferiu acusar o primeiro-ministro de "desumanidade" nas declarações sobre barracas do que comentar a aprovação da nova Lei dos Estrangeiros com o voto do Chega. José Luís Carneiro passou por Faro e Tavira para mostrar obra feita com os "autarcas de serviço público" do partido.

Depois de ficar de fora, Carneiro ignora Lei dos Estrangeiros e foca-se nas barracas
Ouça aqui a reportagem da Renascença em Tavira. Foto: Tiago Petinga/Lusa

A aprovação da nova versão da Lei dos Estrangeiros com o voto contra do PS prometia marcar o primeiro dia oficial de campanha autárquica socialista, mas José Luís Carneiro decidiu contrariar as probabilidades. O secretário-geral do partido driblou o tema nas iniciativas locais desta terça-feira e comentou-o apenas no parlamento, depois da votação – num tom crítico, mas que evitou tocar no apoio que o Chega deu ao diploma.

“O Governo, e por se encontrar em período eleitoral, quis avançar com uma proposta que, do nosso ponto de vista, tem um teor eleitoralista, porque é o epílogo de um percurso de legislar sobre as perceções. E, portanto, nós não podemos acompanhar o Governo, na medida em que, nas propostas que apresentávamos, elas serviam o interesse do país”, afirmou, referindo-se aos dois textos submetidos pelo PS que acabaram chumbados por PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A aceitação pelo Governo de uma proposta socialista (sobre acordos bilaterais para facilitar a vinda de trabalhadores estrangeiros) permitiu a Luís Montenegro recusar a ideia de um acordo com o Chega e dizer que incluiu todos os partidos.

José Luís Carneiro também não contrariou o primeiro-ministro, nem o comprometeu com os próximos meses – e quando questionado sobre o Orçamento do Estado (OE2026), o líder socialista disse apenas que é uma “matéria distinta”, abstendo-se de apontar o dedo à AD por alguma preferência pelo Chega.

Já na rua, em campanha autárquica no Algarve, Carneiro voltou a não querer tocar no assunto. No momento de prestar declarações, os jornalistas não conseguiram chegar ao tema da Lei dos Estrangeiros e Carneiro conseguiu sair sem ter de explicar se o PS – que, no dia anterior, tinha admitido que a posição do Governo “não estava a grande distância” dos socialistas – mantinha a porta aberta ou agora mais fechada para as negociações do OE2026, depois de ter sido o Chega o parceiro para aprovar a Lei dos Estrangeiros.

As barracas e a "desconsideração" pelas autarquias

Sem tocar na polémica lei chumbada em agosto pelo Tribunal Constitucional, o líder do PS pegou nas declarações do primeiro-ministro num almoço com autarcas do distrito de Lisboa para arranjar pretexto para contornar o que não queria abordar e priorizar outro tema.

“Entendi ser uma declaração, aliás é o costume, de uma grande desumanidade”, criticou Carneiro em Faro em declarações aos jornalistas, como resposta às palavras de Luís Montenegro, que afirmou que o "ressurgimento de barracas" aconteceu em concelhos liderados pelo PS ou pela CDU.

O assunto havia de regressar horas mais tarde, já em Tavira, de novo pela mão de Carneiro.

Primeiro, para dizer que se há mais famílias em construções precárias é porque “saíram do centro do Lisboa por não terem condições para viver”. Depois, para desafiá-lo a ir até Almada (concelho nas mãos do PS) ver como há muitas barracas em terrenos da responsabilidade do Estado central, por via do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

“Os autarcas, pela sua generosidade, aceitaram desenvolver as estratégias locais de habitação, para auxiliarem o Estado a concretizar aquele que é um dos seus objetivos e aquela que deve ser uma das suas prioridades fundamentais. Então, as autarquias substituem-se ao Estado e o Estado desconsidera assim as autarquias”, atacou.

A candidata homónima da ministra

Falar do OE2026 também pode não ser útil e desviar esforços, numa altura em que o líder do PS já mostrou que que um dos principais objetivos desta campanha eleitoral passa por “reerguer e colocar o partido no local que merece”.

Nesta terça-feira, já em Tavira (em Faro, a ação reuniu-se a uma visita a uma escola secundária, que terminou com acusações ao governo por “falhar” na educação), José Luís Carneiro voltou a falar do PS como o “maior partido no poder local democrático”, com autarcas que são exemplo de “serviço público”.

Num comício com uma audiência bem composta no Jardim do Sapal, estas palavras assumiram principal relevância – em 2021, os socialistas asseguraram esta câmara por uma distância residual, pouco mais de 120 votos, para o PSD, que ficou em segundo lugar. Por isso, agora, o objetivo de Carneiro é puxar o máximo possível pela obra feita para mostrar como o PS local “faz bem às populações”.

“Esta Câmara Municipal, quando o Partido Socialista a ganhou, tinha mais de 30 milhões de euros de passivo e tinha dívidas aos fornecedores de um ano. Hoje, tem as contas em ordem e paga entre dez e a 15 dias. Isto é credibilidade, isto é confiança dos cidadãos em quem desempenha funções de responsabilidade política”, destacou.

Ali, em Tavira, a prioridade passa pela educação, pelo reforço da construção de casas, mas principalmente pela saúde – curiosamente, num concelho onde a recandidata socialista partilha o nome com a ministra da Saúde.

“Em junho de 2024, a comissão responsável pela avaliação das condições para o lançamento do concurso do Hospital do Algarve tinha afirmado na Assembleia da República que estava o caderno de encargos pronto para lançar a obra a concurso. Fez, em junho passado, um ano”, assegurou, com os olhos postos na candidata do PS, Ana Paula Martins: “Contará o Governo com todo o apoio do PS para que essa obra seja prosseguida e seja concretizada o mais rapidamente possível”, garantiu.

