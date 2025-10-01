Em Castelo Branco, pode o PS atual perder para o antigo PS?

A vida política ao nível autárquico tem idiossincrasias muito próprias. Há 28 anos – sete mandatos distribuídos por quatro presidentes – que o Partido Socialista comanda os destinos da Câmara Municipal de Castelo Branco. E, no próximo dia 12 de outubro, quando os albicastrenses forem chamados às urnas e tiverem de optar por um de seis candidatos, pode dar-se algo peculiar: o atual autarca socialista perder… para um antigo autarca socialista.

O cenário é possível porque o principal adversário de Leopoldo Rodrigues, edil desde 2021 e recandidato pelo PS, é José Augusto Alves, ex-vice-presidente do município, que também assumiu, entre julho de 2020 e agosto de 2021 o cargo de presidente, após a perda de mandato de Luís Correia.

Em 2021, o PS de António Costa afastou Luís Correia (que foi absolvido pelo Tribunal Administrativo, criou o Sempre - Movimento Independente e concorreu à mesma à câmara, sendo eleito vereador), e optou antes por lançar Leopoldo Rodrigues, então presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco.

Na época, José Augusto Alves não fez parte de nenhuma das listas: nem do PS nem do Sempre. Desta feita, contudo, está de volta – mas com outra cor política na retaguarda.

José Augusto Alves encabeça a coligação “Sempre por Todos”, que une o Sempre – Movimento Independente, o PSD e também o CDS-PP. À Renascença, o candidato descreve-se como “independente”, mesmo já tendo feito parte de um executivo socialista, e justifica a decisão de voltar a concorrer com o “projeto” que a coligação tem para a cidade.

“O concelho de Castelo Branco está um marasmo, está parado, não há uma obra”, atira.

Sem espanto, Leopoldo Rodrigues é crítico da transição para a oposição do antecessor. Acusa-o de ter “trocado as suas convicções por interesses”. E diz ainda: “É curioso que esse meu opositor, que teve a oportunidade de fazer, enquanto esteve na Câmara Municipal, diga hoje que nós não fizemos aquilo que ele devia ter feito.”

A troca de invetivas entre Leopoldo Rodrigues e José Augusto Alves tem algo de romanesco, de desentendimento familiar. José Henriques, candidato pela Iniciativa Liberal, não tem grandes dúvidas: “Estamos a falar de duas candidaturas parecidas, o PS atual e o PS antigo”.

Carlos Canhoto, candidato pela CDU, fala de uma “saudade de poder de algumas forças e figuras, os excluídos do PS nas últimas eleições”. E Mário Camões, candidato da coligação Esquerda Livre (Bloco de Esquerda e Livre), sinaliza uma “ausência de vitalidade democrática”.

“Estamos num meio pequeno, onde muitos cidadãos se sentem desencantados e despolitizados, e onde a confiança nas instituições está provavelmente em níveis históricos baixos”, lembra.

A realidade, porém, é que qualquer que seja a força partidária que conquiste a Câmara de Castelo Branco terá, durante o próximo mandato, vários desafios pela frente: a escassez de habitação, a reabilitação do centro histórico, a perceção de insegurança, a falta de emprego qualificado e a necessidade de reforçar a atratividade turística. Ou seja, os problemas do país à escala do concelho.

