Luís Filipe Menezes à Renascença: "Ministro não foi nada feliz" sobre valor das rendas moderadas

A nossa vontade é ter a curto prazo escolas que tenham tecnologias da segunda metade do século XXI, com uma escola digital, com apoio à formação dos professores, com instrumentos de inteligência artificial à disposição daqueles que gerem as escolas, é um ciclo diferente.

Não, conto é com as nossas propostas. Nós tivemos um ciclo autárquico no passado, que foi um ciclo de revolucionar Gaia em termos de infraestruturas, saneamento, habitação social, grandes vias de comunicação. Este é um ciclo diferente, é um ciclo da qualidade, muito virado para os problemas da terceira idade, dos centros de dia, dos lares, para os da primeira infância. Queremos ter creches em quantidade e qualidade em todas as freguesias. Propomos construir quatro mil fogos de habitação para a classe média e para os jovens, e também ainda alguns para os mais carenciados, pois chegamos à conclusão que ainda existem por aí uns 500 ou 600 pessoas inscritas com necessidade extrema de casa.

E também vai beneficiar de um cenário diferente, até porque a última fase do mandato de Eduardo Vítor Rodrigues foi algo atribulada. Conta também com esse benefício?

Por outro lado, eleições autárquicas são diferentes legislativas, é verdade, mas também as autárquicas em si são diferentes, depende de quem são os candidatos. As pessoas hoje votam muito mais nas pessoas do que votam em partidos.

Há quatro anos não foi uma vitória esmagadora, não houve disputa, foi uma candidatura contra nada. O PSD, infelizmente, tinha uma candidatura muito pouco encorpada, tinha militantes muito generosos a lutar, mas a nossa candidatura era muito frágil. E ainda há poucos meses, o PSD venceu as eleições legislativas em Gaia com uma margem confortável, coisa que já não acontecia há bastantes anos.

Há quatro anos registou-se uma vitória absoluta do PS em Gaia, com mais de 50% dos votos. Entende ser possível derrotar a candidatura socialista?

Em entrevista à Renascença , o social-democrata defende duas novas linhas de metro no concelho, promete maior atenção ao sector social e não se mostra preocupado com o resultado eleitoral das autárquicas de 2021.

Luís Filipe Menezes, candidato da Coligação "Gaia Sempre na Frente", critica o ministro Miguel Pinto Luz, por causa da questão das rendas moderadas e pede um reforço dos meios humanos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Porque as pessoas que não vão trabalhar, os idosos, muitos moradores, durante o dia precisam de circular e sabemos que temos freguesias muito grandes, e portanto, temos de ter uma rede de pequenos autocarros que façam uma espécie de rede de transportes micro, juntando três, quatro freguesias. E depois temos de conjugar estas duas realidades com os transportes escolares.

Chegar cedo e rapidamente de casa ao local de trabalho, e à noite chegar depressa do local de trabalho a casa. Portanto, esses movimentos pendulares terão, certamente, como interface estações de metropolitano, porque utilizámos a rede metropolitana, mas serão feitos de autocarro, diretamente das freguesias, sem non-stop. Por outro lado, tem de haver também uma rede que se sobreponha a esta, que será uma rede que não será de freguesia, porque seria um excesso e quase impossível de gerir, mas de um conjunto de grupos de freguesias que estejam perto umas das outras.

Quando eu vejo aí as camionetas a serpentear por meio de freguesias, com estradas estreitas, a passar de freguesia para freguesia, não há milagres, cumprir horários, nesse contexto não é possível. Não há milagres. A nossa ideia é que aqui hajam três pressupostos que se têm que sobrepor uns com os outros. Primeira prioridade para os cidadãos é os movimentos pendulares da manhã e da tarde.

O Projeto UNIR como está, sim, mas eu penso que o mais importante é conceptualizar um modelo de transportes.

Não tenho a certeza que seja esse o modelo institucional; mas tenho a certeza de como deve ser organizado.

No plano da mobilidade, o senhor propõe a criação de uma empresa de transportes de capitais mistos como alternativa ao modelo atual, que já classificou como fracasso inaceitável.

Epá, não quero qualificar, eu ouvi essa afirmação, discordo dela completamente, como discorda, penso eu, a maioria dos que a ouviram.

Não, discordo completamente desse dictate do senhor ministro das Infraestruturas, que acho que não foi nada feliz, porque rendas moderadas não podem ser desse valor. Rendas moderadas são rendas que podem estar conforme a disponibilidade das famílias, de acordo com as contas que temos do que é o rendimento médio de um cidadão de classe média em Gaia, rendas que podem estar entre os 200 e os 650, 700 euros, mas nunca superior a isso, porque não serão rendas moderadas, não é?

Já aqui disse que promete quatro mil habitações com rendas acessíveis. O senhor está a pensar em rendas moderadas de 2.300 euros, como defende o Governo?

Quanto a essa questão da narrativa da dívida, o que é que eu hei de dizer depois do principal adjunto do Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, o Dr. Bruno Santos, ter publicado já vários artigos que não foram contestados, a dizer que essa narrativa foi construída no gabinete do presidente, com agências de comunicação, pagas a peso de ouro, o que é que eu posso dizer sobre isso? Nada, isso é uma tontaria.

Tenho muito poucas propostas. Quem tem muitas propostas é o candidato do Partido Socialista, já propôs 10 autoestradas dentro de Gaia, a qualquer sítio onde vai oferece 1 milhão, 2 milhões. Aliás, se alguém foi despesista foi esta Câmara, quando faz, por exemplo, um pavilhão a 300 metros do pavilhão municipal que está novo, faz o pavilhão Nelson Mandela por 10 milhões de euros, que dava para construir 5 pavilhões, e que está para ali vazio, ou uma piscina que está enterrada no lodo, porque está a ser construída em cima de um rio que vai custar uns 13 milhões de euros.

Não receia que com tanta proposta possa vir a ser acusado de despesista, até porque pende sobre si a acusação da candidatura do PS sobre os seus gastos em mandatos anteriores e sobre a dívida que deixou na Câmara Municipal?

Relativamente ao Metro do Porto, está satisfeito com as soluções encontradas?

Talvez seja importante pensar uma terceira fase do Metro de Gaia, principalmente duas linhas. Uma linha que ligue à praia, exatamente onde é algo que temos de refletir. Porventura entre a Madalena e Valadares, ou entre Canidelo e a Madalena, por aí, servindo o centro de reabitação de Gaia.

Mas também uma linha que temos em perspetiva, e que pretendo discutir com o presidente do Metro para a próxima semana, é uma linha que liga a próxima estação de TGV até à Linha Amarela. Porque isso permitirá que fique o TGV ligado ao Aeroporto do Porto, sem precisarmos da loucura de ir a Campanhã, ou de ir de Campanhã ao aeroporto, que aliás é um projeto de que eu discordo completamente. Acho que é um gasto supérfluo de algo mais de 1,5 mil milhões de euros, que não se justifica. Não há nenhuma cidade do mundo que tenha três estações de TGV.

Há uma questão que é uma curiosidade minha e que tem influência sobre as populações de Porto e de Vila Nova de Gaia. Pretende reabrir o tabuleiro da Ponte Luís I ao trânsito. Não pode prometer algo que não dependa apenas de Vila Nova de Gaia?

De mim depende totalmente porque vai ser tirado lá o sentido proibido e as pessoas atravessam. E aí ninguém se pode proibir de atravessar. Só se do lado do Porto se colocar uma barreira. É uma questão de bom senso, e de diálogo com a Câmara do Porto, seja ela liderada por quem for, porque nós temos problemas, como sabe, gravíssimos nos atravessamentos. Ora, prescindir do único atravessamento que temos à cota baixa não é de bom senso.

Falámos no final de uma visita a um centro social e paroquial e foi confrontado aqui com algumas das dificuldades que este tipo de instituições vive e que é transversal provavelmente a todo o concelho. Ouvimos aqui queixas relacionadas com a falta de pessoal, e com o financiamento por parte do Estado deste tipo de instituições. O senhor defende um maior financiamento?

Eu penso que essa é a questão fundamental, a de financiamento por parte do Estado. O Estado tem obrigações com este setor. O problema agudizou-se muito nos últimos 10, 15 anos, porque felizmente as pessoas duram mais, mas também é verdade que ao durar mais começam a ter necessidades de cuidados que são muito diferentes dos que eram no passado e são muito mais caros.

Temos muito mais casos de demências, de falta de autonomia, quase a chegar ao limite dos cuidados continuados. Ora, quando o Estado faz o financiamento destas instituições só por rácios quantitativos, ou seja, por número de utentes, está a falhar logo à partida, porque os rácios também deveriam ter uma vertente qualitativa. É totalmente diferente tratar um doente acamado, ou um utente autónomo que vai à rua, que se passeia.

Então qual é o melhor modelo de financiamento?

É o Estado reforçar esse financiamento, tem que ser o Estado, porque as pessoas já participam, as pessoas participam, de acordo com a lei, com uma parte substancial, por exemplo, das suas reformas. Muitas, quase, deixam a sua reforma inteira no lar.

Não é justo que não haja este investimento nos cidadãos seniores, tem que haver mais investimento, e só o Estado o pode fazer.

E há uma outra questão aqui levantada e que tem a ver com a falta de mão de obra, sobretudo, queixam-se de falta de mão de obra nacional. Essa mão de obra pode ser conseguida por via da imigração. Falamos precisamente no dia em que foi aprovada a nova lei da imigração. Que opinião tem sobre o novo diploma?

Eu vou-lhe ser sincero, eu não conheço muito os detalhes da lei, não é pedagogia e eu não quero fugir à questão.

Agora, eu acho que uma lei de imigração tem que ser equilibrada, ou seja, primeiro não podemos fechar a porta por razões humanitárias, mas também por necessidades económicas. A nossa economia precisa, como a maioria da economia europeia, precisa de mão de obra que infelizmente não temos. Não produzimos filhos, eu por minha parte já ultrapassei a cota, estou de consciência tranquila.

Mas é um problema português muito, não é apenas dos lares, porque se for falar com os pescadores da Afurada, por exemplo, eles colocam a mesma questão. Portanto essa imigração é necessária.

Agora existe a segunda vertente do problema. Nós precisamos de uma imigração que seja para servir o país e que seja para ser tratada com humanidade. Todos nós já ouvimos falar das pessoas que dormem em guetos, como acontece em muitos sítios do sul do país, em propriedades agrícolas, e que são exploradas por traficantes, por patrões; alguns patrões que não têm sensibilidade social.

É preciso bom senso, é preciso de encontrar soluções para que esses imigrantes tenham habitação condigna, que quando entram tenham, tanto quanto possível, a perspetiva do seu emprego.

Como lhe digo não conheço a nova lei, mas há algumas coisas conheço que não são da lei, e que não funcionam. Por exemplo, vejo que a AIMA que foi constituída há uns tempos continua sem funcionar, porque por um lado devia funcionar rapidamente para que aqueles que são bons imigrantes rapidamente tenham as suas soluções de legalidade legalizadas. E também devia funcionar para que aqueles que não são bons imigrantes também tenham as suas soluções encaminhadas, porque, como se sabe, por exemplo, nos centros de acolhimento o limite máximo para as pessoas ficarem em prisão são 3 meses, e ao fim de 3 meses nada está resolvido, são colocadas na rua, sem saberem o que vão fazer e para onde vão.