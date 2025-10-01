Luís Filipe Menezes à Renascença: "Ministro não foi nada feliz" sobre valor das rendas moderadas

Relativamente ao Metro do Porto, está satisfeito com as soluções encontradas?

Talvez seja importante pensar uma terceira fase do Metro de Gaia, principalmente duas linhas. Uma linha que ligue à praia, exatamente onde é algo que temos de refletir. Porventura entre a Madalena e Valadares, ou entre Canidelo e a Madalena, por aí, servindo o centro de reabitação de Gaia.

Mas também uma linha que temos em perspetiva, e que pretendo discutir com o presidente do Metro para a próxima semana, é uma linha que liga a próxima estação de TGV até à Linha Amarela. Porque isso permitirá que fique o TGV ligado ao Aeroporto do Porto, sem precisarmos da loucura de ir a Campanhã, ou de ir de Campanhã ao aeroporto, que aliás é um projeto de que eu discordo completamente. Acho que é um gasto supérfluo de algo mais de 1,5 mil milhões de euros, que não se justifica. Não há nenhuma cidade do mundo que tenha três estações de TGV.

Há uma questão que é uma curiosidade minha e que tem influência sobre as populações de Porto e de Vila Nova de Gaia. Pretende reabrir o tabuleiro da Ponte Luís I ao trânsito. Não pode prometer algo que não dependa apenas de Vila Nova de Gaia?

De mim depende totalmente porque vai ser tirado lá o sentido proibido e as pessoas atravessam. E aí ninguém se pode proibir de atravessar. Só se do lado do Porto se colocar uma barreira. É uma questão de bom senso, e de diálogo com a Câmara do Porto, seja ela liderada por quem for, porque nós temos problemas, como sabe, gravíssimos nos atravessamentos. Ora, prescindir do único atravessamento que temos à cota baixa não é de bom senso.

Falámos no final de uma visita a um centro social e paroquial e foi confrontado aqui com algumas das dificuldades que este tipo de instituições vive e que é transversal provavelmente a todo o concelho. Ouvimos aqui queixas relacionadas com a falta de pessoal, e com o financiamento por parte do Estado deste tipo de instituições. O senhor defende um maior financiamento?

Eu penso que essa é a questão fundamental, a de financiamento por parte do Estado. O Estado tem obrigações com este setor. O problema agudizou-se muito nos últimos 10, 15 anos, porque felizmente as pessoas duram mais, mas também é verdade que ao durar mais começam a ter necessidades de cuidados que são muito diferentes dos que eram no passado e são muito mais caros.

Temos muito mais casos de demências, de falta de autonomia, quase a chegar ao limite dos cuidados continuados. Ora, quando o Estado faz o financiamento destas instituições só por rácios quantitativos, ou seja, por número de utentes, está a falhar logo à partida, porque os rácios também deveriam ter uma vertente qualitativa. É totalmente diferente tratar um doente acamado, ou um utente autónomo que vai à rua, que se passeia.

Então qual é o melhor modelo de financiamento?

É o Estado reforçar esse financiamento, tem que ser o Estado, porque as pessoas já participam, as pessoas participam, de acordo com a lei, com uma parte substancial, por exemplo, das suas reformas. Muitas, quase, deixam a sua reforma inteira no lar.

Não é justo que não haja este investimento nos cidadãos seniores, tem que haver mais investimento, e só o Estado o pode fazer.

E há uma outra questão aqui levantada e que tem a ver com a falta de mão de obra, sobretudo, queixam-se de falta de mão de obra nacional. Essa mão de obra pode ser conseguida por via da imigração. Falamos precisamente no dia em que foi aprovada a nova lei da imigração. Que opinião tem sobre o novo diploma?

Eu vou-lhe ser sincero, eu não conheço muito os detalhes da lei, não é pedagogia e eu não quero fugir à questão.

Agora, eu acho que uma lei de imigração tem que ser equilibrada, ou seja, primeiro não podemos fechar a porta por razões humanitárias, mas também por necessidades económicas. A nossa economia precisa, como a maioria da economia europeia, precisa de mão de obra que infelizmente não temos. Não produzimos filhos, eu por minha parte já ultrapassei a cota, estou de consciência tranquila.

Mas é um problema português muito, não é apenas dos lares, porque se for falar com os pescadores da Afurada, por exemplo, eles colocam a mesma questão. Portanto essa imigração é necessária.

Agora existe a segunda vertente do problema. Nós precisamos de uma imigração que seja para servir o país e que seja para ser tratada com humanidade. Todos nós já ouvimos falar das pessoas que dormem em guetos, como acontece em muitos sítios do sul do país, em propriedades agrícolas, e que são exploradas por traficantes, por patrões; alguns patrões que não têm sensibilidade social.

É preciso bom senso, é preciso de encontrar soluções para que esses imigrantes tenham habitação condigna, que quando entram tenham, tanto quanto possível, a perspetiva do seu emprego.

Como lhe digo não conheço a nova lei, mas há algumas coisas conheço que não são da lei, e que não funcionam. Por exemplo, vejo que a AIMA que foi constituída há uns tempos continua sem funcionar, porque por um lado devia funcionar rapidamente para que aqueles que são bons imigrantes rapidamente tenham as suas soluções de legalidade legalizadas. E também devia funcionar para que aqueles que não são bons imigrantes também tenham as suas soluções encaminhadas, porque, como se sabe, por exemplo, nos centros de acolhimento o limite máximo para as pessoas ficarem em prisão são 3 meses, e ao fim de 3 meses nada está resolvido, são colocadas na rua, sem saberem o que vão fazer e para onde vão.