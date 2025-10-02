Filipe Araújo: Ter um partido a liderar Câmara do Porto é "voltar à TV a preto e branco"

Filipe Araújo diz que os partidos estão "a fazer as lutas da vida deles" e que os candidatos do PS e do PSD, "mais do que estarem interessados no bem estar dos portuenses, estão interessados no bem-estar do Partido. Estão interessados nas contas do dia 12. Se ganham ou não mais uma Câmara e se ganham uma câmara importante".



Em declarações aos jornalistas, o atual vice-presidente da autarquia diz que abrir as portas da Câmara do Porto a um partido é "voltar àquilo que podia se chamar a televisão a preto e branco. E nós hoje vivemos num momento de televisões a cor, de alta qualidade".



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O país centralista que não vê o Porto

"Nós vivemos num país extremamente centralista", aponta o candidato, no segundo dia oficial de campanha autárquica. "Aliás, os temas que têm sido abordados nesta campanha sobre a habitação, sobre a mobilidade, sobre a segurança, em larga maioria, dizem respeito a uma total ineficiência e ineficácia de vários governos", atira.

Para valorizar o Porto a nível nacional, Filipe Araújo diz que, se conquistar a vitória, quer "sempre ser a voz do Porto, dos portuenses e da região Norte na defesa daquilo que são as coisas que devem ser devidas ao Porto".

Filipe Araújo recorda os marcos que o executivo de Rui Moreira conquistou: "Fomos nós que demos carros à Polícia, fomos nós que investimos mais de quatro milhões de euros na Vida de Vigilância e comigo, a presidente da Câmara, irei continuar a melhorar essas condições. Agora, eu não sou responsável por ter mais polícias na cidade. É o Governo", acusa.



No cenário da habitação, as acusações ao Governo mantêm-se com exemplos do que já foi feito na autarquia: "Quando falamos de um problema da habitação, nós no município do Porto hoje já temos mais de 400 habitações acessíveis, o Estado nada fez".

Pelos jardins e bairros da Lapa, no coração da cidade do Porto

O segundo dia de campanha de Filipe Araújo fez-se pelas ruas do Porto. Pelas 10h30, o movimento "Fazer à Porto" começou a percorrer a cidade pela zona da Lapa, no Parque Urbano Mário Soares, inaugurado pelo atual executivo, do qual Filipe Araújo faz parte.

O passeio, com direito a uma verdadeira "visita guiada" pelos detalhes da obra, teve até a presença do animal de estimação do candidato, o cão "Félix", que também ajudou a chamar à atenção dos munícipes que por lá passavam.