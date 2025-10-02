Filipe Araújo: Ter um partido a liderar Câmara do Porto é "voltar à TV a preto e branco"

02 out, 2025 - 00:45 • Rita Vila Real
Filipe Araújo diz que os partidos estão "a fazer as lutas da vida deles" e que os candidatos do PS e do PSD, "mais do que estarem interessados no bem estar dos portuenses, estão interessados no bem-estar do Partido. Estão interessados nas contas do dia 12. Se ganham ou não mais uma Câmara e se ganham uma câmara importante".
Em declarações aos jornalistas, o atual vice-presidente da autarquia diz que abrir as portas da Câmara do Porto a um partido é "voltar àquilo que podia se chamar a televisão a preto e branco. E nós hoje vivemos num momento de televisões a cor, de alta qualidade".
"Nós vivemos num país extremamente centralista", aponta o candidato, no segundo dia oficial de campanha autárquica. "Aliás, os temas que têm sido abordados nesta campanha sobre a habitação, sobre a mobilidade, sobre a segurança, em larga maioria, dizem respeito a uma total ineficiência e ineficácia de vários governos", atira.
Para valorizar o Porto a nível nacional, Filipe Araújo diz que, se conquistar a vitória, quer "sempre ser a voz do Porto, dos portuenses e da região Norte na defesa daquilo que são as coisas que devem ser devidas ao Porto".
Filipe Araújo recorda os marcos que o executivo de Rui Moreira conquistou: "Fomos nós que demos carros à Polícia, fomos nós que investimos mais de quatro milhões de euros na Vida de Vigilância e comigo, a presidente da Câmara, irei continuar a melhorar essas condições. Agora, eu não sou responsável por ter mais polícias na cidade. É o Governo", acusa.
No cenário da habitação, as acusações ao Governo mantêm-se com exemplos do que já foi feito na autarquia: "Quando falamos de um problema da habitação, nós no município do Porto hoje já temos mais de 400 habitações acessíveis, o Estado nada fez".
O segundo dia de campanha de Filipe Araújo fez-se pelas ruas do Porto. Pelas 10h30, o movimento "Fazer à Porto" começou a percorrer a cidade pela zona da Lapa, no Parque Urbano Mário Soares, inaugurado pelo atual executivo, do qual Filipe Araújo faz parte.
O passeio, com direito a uma verdadeira "visita guiada" pelos detalhes da obra, teve até a presença do animal de estimação do candidato, o cão "Félix", que também ajudou a chamar à atenção dos munícipes que por lá passavam.
A comitiva do movimento independente passou pelo Bairro da Lapa, onde Filipe Araújo já é conhecido e apontado como "o futuro presidente da Câmara do Porto". É "com esperança" que os portuenses acreditam na vitória da candidatura do atual "vice" de Rui Moreira.
"A nossa campanha é feita na rua, é feita a falar com as pessoas, é feita a ouvi-las e a dizer o que é que nós propomos para resolver os desafios delas", sublinha Araújo, que refere que as candidaturas independentes são "movimentos de cidadãos", que há 12 anos votam "para dar provas de lutar por independência e pela liberdade", diz o atual vice, em resposta aos resultados da sondagem da Católica, que atribui à sua candidatura 6% dos votos.
"Os portugueses, ao votar, têm que perceber que estão a escolher aquilo que melhor defende a cidade do Porto e, claramente, o movimento independente nunca deixou de estar ao lado deles", recorda, numa nota de continuidade ao projeto que integra como vice-presidente.
A falta de apoio público de Rui Moreira à campanha "Fazer à Porto" foi um tema abordado pelos jornalistas. Filipe Araújo respondeu: "intimamente sempre senti o seu apoio. E isso é muito importante para mim".
O percurso seguiu, sempre entre conversas com comerciantes e pedestres, e culminou numa visita aos últimos retoques das obras dos jardins da Praça da República, um espaço que será inaugurado este sábado, 4 de outubro, uma semana antes da passagem de testemunho.
Filipe Araújo cumprimentou com carinho os responsáveis pela obra de requalificação, numa conversa longa sobre sustentabilidade e sobre um Porto "de cara lavada" com a requalificação dos espaços verdes, um pelouro que Filipe Araújo se gaba de ter assumido.
O autarca quer continuar "este percurso de 12 anos de recuperação dos jardins e dos parques", um posicionamento que diz contribuir para "uma cidade saudável, uma cidade com um investimento ativo, em que as pessoas sejam todas convidadas a usufruir do espaço público".
Espaços que desenvolveu ao longo dos seus 12 anos na câmara do Porto, com a importância de adaptar o espaço público portuense "às alterações climáticas".