Jornal das autárquicas: imigração e um "novo Alqueva" no dia 2 da campanha

02 out, 2025 - 02:34 • Redação

Nesta quarta-feira, dia 2 da campanha, as caravanas dos maiores partidos muito centradas no Sul do país: PSD no Algarve, PS pelo Alentejo e Chega em Lisboa, ainda sem André Ventura. Quanto a Livre e Bloco de Esquerda estiveram juntos no Seixal. Ouça as reportagens dos jornalistas da Renascença que estão a acompanhar a campanha de norte a sul do país.

Ouça aqui o Jornal das Autárquicas

