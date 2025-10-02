Mobilidade, habitação e preço da água: os grandes problemas de Gondomar

O que preocupa a população de Gondomar na contagem decrescente para as eleições autárquicas de 12 de outubro? A Renascença faz o retrato do concelho com a ajuda das promessas eleitorais dos candidatos. Ao problema da mobilidade, dos transportes, e da habitação, os gondomarenses lamentam também o elevado preço da água. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Todas as candidaturas reconhecem as dificuldades causadas pela concessão assinada em 2001 por Valentim Loureiro com as “Águas de Gondomar”, mas nem todos revelam o que pretendem fazer quando o atual contrato terminar em 2031. Por agora, o município subsidia o preço; investimento 3 milhões de euros do seu orçamento anual. A concessão foi assinada por Valentim Loureiro tem uma duração de 30 anos. Em 2025 permanecem as críticas e a preocupação pelo elevado preço da água em Gondomar. Nenhum candidato se atreve a sugerir a denúncia do contrato pela indeminização que acarretaria, mas todos prometem dureza numa futura negociação.

Ciente do problema, o executivo, antes liderado por Marco Martins e agora por Luís Filipe Araújo, que também é o candidato do PS, está a subsidiar o preço da água. “No orçamento do ano passado nós alocamos cerca de três milhões de euros para compensar a manutenção do preço tal como ele está”, revela o autarca à Renascença, sem, contudo, se comprometer com uma solução definitiva em 2031. “Nós iremos defender aquela solução que permita aos gondomarenses ter água a um preço razoável, e não enjeitamos a possibilidade uma solução que passe por reintegrar a sua gestão nos serviços da autarquia”, assegura Luís Filipe Araújo. Já a candidata da CDU, Maria Olinda Moura, tem uma opinião mais definitiva clara, e adianta à Renascença que “neste mandato, se o povo assim, a CDU se chegar à Câmara irá começar a tratar da reversão desse contrato”. Por sua vez, Emídio Guerreiro, da coligação “Despertar Gondomar” que envolve PSD e Iniciativa Liberal, promete de imediato baixar a taxa de resíduos para que a fatura da água desça. “Romper o contrato leva a uma indeminização que seria muito cara, pelo que o que eu proponho fazer de imediato é reduzir a taxa de resíduos que depende exclusivamente da câmara”, adianta Emídio Guerreiro. O candidato que tem como "número 2" - Ricardinho, o antigo melhor jogador do mundo de futsal - quer "despertar a economia" e acusa a atual gestão de nada fazer pela habitação. “Em 12 anos fizeram-se zero casas. A Câmara esteve alheia. Nós temos um empreendimento com mais 300 casas que espera há três anos uma resposta, em Valbom”, acusa. Longa lista de espera para habitação Luís Filipe Araújo reconhece a existência de “uma lista de espera grande para a habitação” e afirma que a Câmara “vai dando resposta a esses pedidos, na medida das suas possibilidades”, adiantando que, paralelamente, a autarquia “está a avançar com a sua estratégia local da habitação, com uma oferta diferente, baseada na habitação acessível”. O Bloco de Esquerda (BE) quer “um papel ativo da autarquia na regulação do preço das casas”, defende a ligação de Metro até ao centro da cidade, porque “é preciso mais transportes e transportes de maior qualidade e também uma melhor articulação entre os já existentes”. O candidato do BE, José Ricardo, pede que se complemente a mobilidade com uma maior aposta “em ciclovias e em bicicletas públicas”.