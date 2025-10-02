Mobilidade, habitação e preço da água: os grandes problemas de Gondomar

02 out, 2025 - 23:02 • Henrique Cunha
O que preocupa a população de Gondomar na contagem decrescente para as eleições autárquicas de 12 de outubro? A Renascença faz o retrato do concelho com a ajuda das promessas eleitorais dos candidatos.
Ao problema da mobilidade, dos transportes, e da habitação, os gondomarenses lamentam também o elevado preço da água.
Todas as candidaturas reconhecem as dificuldades causadas pela concessão assinada em 2001 por Valentim Loureiro com as “Águas de Gondomar”, mas nem todos revelam o que pretendem fazer quando o atual contrato terminar em 2031. Por agora, o município subsidia o preço; investimento 3 milhões de euros do seu orçamento anual.
A concessão foi assinada por Valentim Loureiro tem uma duração de 30 anos. Em 2025 permanecem as críticas e a preocupação pelo elevado preço da água em Gondomar. Nenhum candidato se atreve a sugerir a denúncia do contrato pela indeminização que acarretaria, mas todos prometem dureza numa futura negociação.
Ciente do problema, o executivo, antes liderado por Marco Martins e agora por Luís Filipe Araújo, que também é o candidato do PS, está a subsidiar o preço da água.
“No orçamento do ano passado nós alocamos cerca de três milhões de euros para compensar a manutenção do preço tal como ele está”, revela o autarca à Renascença, sem, contudo, se comprometer com uma solução definitiva em 2031. “Nós iremos defender aquela solução que permita aos gondomarenses ter água a um preço razoável, e não enjeitamos a possibilidade uma solução que passe por reintegrar a sua gestão nos serviços da autarquia”, assegura Luís Filipe Araújo.
Já a candidata da CDU, Maria Olinda Moura, tem uma opinião mais definitiva clara, e adianta à Renascença que “neste mandato, se o povo assim, a CDU se chegar à Câmara irá começar a tratar da reversão desse contrato”.
Por sua vez, Emídio Guerreiro, da coligação “Despertar Gondomar” que envolve PSD e Iniciativa Liberal, promete de imediato baixar a taxa de resíduos para que a fatura da água desça.
“Romper o contrato leva a uma indeminização que seria muito cara, pelo que o que eu proponho fazer de imediato é reduzir a taxa de resíduos que depende exclusivamente da câmara”, adianta Emídio Guerreiro. O candidato que tem como "número 2" - Ricardinho, o antigo melhor jogador do mundo de futsal - quer "despertar a economia" e acusa a atual gestão de nada fazer pela habitação. “Em 12 anos fizeram-se zero casas. A Câmara esteve alheia. Nós temos um empreendimento com mais 300 casas que espera há três anos uma resposta, em Valbom”, acusa.
Luís Filipe Araújo reconhece a existência de “uma lista de espera grande para a habitação” e afirma que a Câmara “vai dando resposta a esses pedidos, na medida das suas possibilidades”, adiantando que, paralelamente, a autarquia “está a avançar com a sua estratégia local da habitação, com uma oferta diferente, baseada na habitação acessível”.
O Bloco de Esquerda (BE) quer “um papel ativo da autarquia na regulação do preço das casas”, defende a ligação de Metro até ao centro da cidade, porque “é preciso mais transportes e transportes de maior qualidade e também uma melhor articulação entre os já existentes”. O candidato do BE, José Ricardo, pede que se complemente a mobilidade com uma maior aposta “em ciclovias e em bicicletas públicas”.
Todos os candidatos defendem a ligação de Metro até ao centro da cidade, mas a grande prioridade do candidato do CDS, Vitor Guerra, é o "desenvolvimento económico". “É preciso apostar na construção de uma zona industrial para reanimar o tecido económico que, por sua vez, nos irá permitir desenvolver alguma política de habitação a nível de construção para arrendamento a custos controlados”, sublinha.
Para o PAN, é fundamental investir em transportes e habitação. Manuela Carneiro lembra que “Gondomar é um concelho com muita população a deslocar-se diariamente para o Porto, que precisa de transportes mais frequentes”. Por outro lado, a candidata não esquece a necessidade de se preservar a natureza, lembrando em particular que as “margens do Rio Douro continuam muito maltratadas”. Quanto à habitação, Manuel Carneiro diz que “seria uma boa aposta voltar ao cooperativismo”.
O Chega promete “construção de habitação a custos acessíveis com recurso a fundos comunitários” e também “uma maior articulação entre a Metro e a Unir”. O candidato Rui Afonso quer também “o desenvolvimento de áreas empresarias para se conseguir implementar grandes, ou megaprojetos industriais e tecnológicos para assim criar mais riqueza e mais emprego em Gondomar”.
O candidato não esquece a segurança, afirmando a necessidade de se dar "às pessoas uma sensação de segurança, alargando o corpo da polícia municipal, alargando também os guardas-noturnos a todas as freguesias e, por que não implementando o sistema de videovigilância em alguns pontos mais críticos do concelho para assim podermos reduzir o vandalismo”.
Num concelho com forte tradição na arte da filigrana, depois de Valentim Loureiro, o eleitorado “coroou” o PS que agora se apresenta dividido, por força da candidatura de Carlos Brás que se desfiliou do partido para concorrer à autarquia.
O candidato elege o “desenvolvimento económico” como a sua grande prioridade a que junta a habitação, “com a gestão do parque habitacional existente assim como a construção de nova habitação social a custos controladose a custos moderados, através da via verde da habitação que queremos implementar”, e ainda "uma profunda reformulação dos serviços municipais, desde logo a questão do urbanismo, das taxas e das licenças, assim como também dos impostos municipais como o IMI e a derrama”.
Em entrevista à Renascença, o antigo deputado socialista assegura que não estamos perante “uma rutura com o PS, mas antes uma evolução”, porque desta forma “com esta candidatura respondemos ao apelo de muitos e muitos gondomarenses”.
Apesar desta previsível divisão entre o eleitorado socialista, o presidente recandidato continua otimista “ainda que possamos encontrar candidatos que de um dia para o outro viraram independentes”. “Eu julgo que o eleitorado percebeu o que aconteceu, está atento e vai responder no dia 12 de outubro”, afiança.