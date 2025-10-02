Para se “reencontrar” com os portugueses, PS recorda Costa e lamenta que AD se “venda ao diabo”

O PS não inventou a roda, mas tem seguido a estratégia à risca. José Luís Carneiro quer falar apenas e só de autárquicas (ainda nem houve reação à detenção da bloquista Mariana Mortágua e da atriz Sofia Aparício por militares israelitas) e, para isso, usa e abusa de um discurso confiante, que não quer passar outra perceção se não a de que vai sair vitorioso das autárquicas do próximo dia 12 de outubro. A postura não tem mudado muito, mas esta quarta-feira José Luís Carneiro deu força um aparente ponto sensível para robustecer o argumento de que vai “ganhar mais câmaras, mais assembleias municipais, mais assembleias de freguesia”: a forte derrota eleitoral das Legislativas de maio deste ano. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Eu estou firmemente convencido de que as pessoas se vão reencontrar de novo com os nossos valores, com os nossos ideais e com os nossos projetos de desenvolvimento”. A razão, aponta José Luís Carneiro, passa pelo facto de o partido estar alinhado “com as prioridades da vida das pessoas” – aquelas que o líder socialista já repetiu vezes sem conta, nomeadamente a habitação, emprego, saúde, educação, mobilidade e segurança.

Esta quarta-feira, o secretário-geral do PS deixou de as enumerar de forma isolada e acrescentou-lhes exemplos concretos, vindos da governação socialista. O primeiro, o "tiro" disparado logo que saiu do carro na aldeia do Pisão, concelho do Crato, trouxe António Costa para a campanha. “Eu queria, daqui e de uma forma direta, enviar esta reportagem para o nosso presidente do Conselho Europeu, para o dr. António Costa, porque eu nas reuniões de Conselho de Ministros participei muitas vezes nas conversas do dr. António Costa a dar instruções diretas aos seus ministros para, de uma vez por todas, porem este projeto de investimento em andamento”, recordou. A barragem do Pisão, cujas obras arrancaram apenas este ano, significa um investimento de mais de 200 milhões de euros, em parte com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O aval da obra (que vai “diversificar a economia do turismo e da agricultura”) foi dado ainda por Costa e, pelas ruas, é bem visível a gratidão da comitiva do PS – um sentimento que, garantem, se estende à restante população (incluindo os mais velhos), que compreenderá o custo de ver a aldeia desaparecer em poucos anos. O início da tarde foi sorridente para Carneiro e, por isso, no segundo ponto aproveitou o contexto para trazer outra figura importante do PS para o argumento da força autárquica – Rui Nabeiro que, com a fábrica de cafés da Delta em Campo Maior, se revelou exemplo da “âncora” defendida pelo PS para o desenvolvimento e emprego regionais.

Perante a evocação seguida de dois episódios do passado socialista – e pré-Pedro Nuno Santos –, a pergunta dos jornalistas tornou-se inevitável: os últimos anos no partido não convêm à estratégia autárquica? “Sobre o PS, só se pode falar nos últimos 50 anos”, respondeu Carneiro que, tal como na última segunda-feira, afastou o tema do antigo ministro das Infraestruturas sem críticas, mas sem palavras em demasia. “Quando falamos de PS, falamos de todo o PS”, concluiu. Montenegro “vendeu-se ao diabo” Carneiro recusa à força toda explicar os números que lhe sustentam a confiança: “Tenho muitos dados, mas não lhos vou dar. Só dia 12 à noite”, respondeu aos jornalistas, num café no Pisão. Sem estudos concretos, Carneiro rodou a estratégia e puxou da perceção da própria caravana para responder a quem diz que a imagem do PS ainda não recuperou da hecatombe do terceiro lugar nas legislativas.