Para se “reencontrar” com os portugueses, PS recorda Costa e lamenta que AD se “venda ao diabo”

Esta quarta-feira, o secretário-geral do PS deixou de as enumerar de forma isolada e acrescentou-lhes exemplos concretos, vindos da governação socialista. O primeiro, o "tiro" disparado logo que saiu do carro na aldeia do Pisão, concelho do Crato, trouxe António Costa para a campanha.

“Eu queria, daqui e de uma forma direta, enviar esta reportagem para o nosso presidente do Conselho Europeu, para o dr. António Costa, porque eu nas reuniões de Conselho de Ministros participei muitas vezes nas conversas do dr. António Costa a dar instruções diretas aos seus ministros para, de uma vez por todas, porem este projeto de investimento em andamento”, recordou.

A barragem do Pisão, cujas obras arrancaram apenas este ano, significa um investimento de mais de 200 milhões de euros, em parte com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O aval da obra (que vai “diversificar a economia do turismo e da agricultura”) foi dado ainda por Costa e, pelas ruas, é bem visível a gratidão da comitiva do PS – um sentimento que, garantem, se estende à restante população (incluindo os mais velhos), que compreenderá o custo de ver a aldeia desaparecer em poucos anos.

O início da tarde foi sorridente para Carneiro e, por isso, no segundo ponto aproveitou o contexto para trazer outra figura importante do PS para o argumento da força autárquica – Rui Nabeiro que, com a fábrica de cafés da Delta em Campo Maior, se revelou exemplo da “âncora” defendida pelo PS para o desenvolvimento e emprego regionais.