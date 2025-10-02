"São bairros onde falta quase tudo": a tarde de João Ferreira a ouvir reclamações de moradores

Na agenda do dia a campanha da CDU em Lisboa tem uma visita ao Bairro da Cruz Vermelha. Situado na zona do Lumiar, o bairro com lotes pertencentes à Câmara Municipal contrasta em absoluto com os novos prédios construídos paredes-meias. As avaliações imobiliárias de um espaço e de outro terão contrastes de centenas de milhares de euros. A diferença é de apenas alguns metros.

João Ferreira é recebido na sede da Associação de Moradores, que o comunista muitíssimo valoriza como canal de comunicação com a autarquia. O espaço, agora em remodelações, teve de ser encerrado depois de um entupimento de uma caixa de esgotos. Conta quem lá trabalha que a água (e lama) ultrapassava a altura dos joelhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“São bairros onde falta quase tudo, precisamos de uma estratégia que passe por regeneração urbana, precisamos de criar condições no espaço público e nas habitações”, sublinha o atual vereador da Câmara de Lisboa, que tenta ser reeleito para novo mandato, apelando a “uma intervenção social que envolva os moradores na resolução dos problemas”. Afinal, “quando as pessoas são envolvidas cuidam de outra maneira”.

Saída da sede, a comitiva com panfletos na mão avança bairro adentro. A primeira paragem é feita num largo onde a suja calçada portuguesa é preenchida com ervas daninhas não aparadas e lixo desarrumado. Imagens que servem para João Ferreira apelar à criação de “espaço público qualificado com equipamentos, parques infantis, zonas onde os moradores se possam reunir”. Uma teórica intervenção que destoa em absoluto da realidade atual do bairro.

Mesmo ao lado a porta azul do número 5 está aberta para a chegada do candidato. Descrito como típico no bairro, há apenas um elevador a funcionar. O outro está parado. “Não há praticamente um lote neste bairro, e diria em muitos destes bairros, que tenham todos os elevadores a funcionar”, avisa.