"São bairros onde falta quase tudo": a tarde de João Ferreira a ouvir reclamações de moradores

02 out, 2025 - 00:17 • João Maldonado
Na agenda do dia a campanha da CDU em Lisboa tem uma visita ao Bairro da Cruz Vermelha. Situado na zona do Lumiar, o bairro com lotes pertencentes à Câmara Municipal contrasta em absoluto com os novos prédios construídos paredes-meias. As avaliações imobiliárias de um espaço e de outro terão contrastes de centenas de milhares de euros. A diferença é de apenas alguns metros.
João Ferreira é recebido na sede da Associação de Moradores, que o comunista muitíssimo valoriza como canal de comunicação com a autarquia. O espaço, agora em remodelações, teve de ser encerrado depois de um entupimento de uma caixa de esgotos. Conta quem lá trabalha que a água (e lama) ultrapassava a altura dos joelhos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“São bairros onde falta quase tudo, precisamos de uma estratégia que passe por regeneração urbana, precisamos de criar condições no espaço público e nas habitações”, sublinha o atual vereador da Câmara de Lisboa, que tenta ser reeleito para novo mandato, apelando a “uma intervenção social que envolva os moradores na resolução dos problemas”. Afinal, “quando as pessoas são envolvidas cuidam de outra maneira”.
Saída da sede, a comitiva com panfletos na mão avança bairro adentro. A primeira paragem é feita num largo onde a suja calçada portuguesa é preenchida com ervas daninhas não aparadas e lixo desarrumado. Imagens que servem para João Ferreira apelar à criação de “espaço público qualificado com equipamentos, parques infantis, zonas onde os moradores se possam reunir”. Uma teórica intervenção que destoa em absoluto da realidade atual do bairro.
Mesmo ao lado a porta azul do número 5 está aberta para a chegada do candidato. Descrito como típico no bairro, há apenas um elevador a funcionar. O outro está parado. “Não há praticamente um lote neste bairro, e diria em muitos destes bairros, que tenham todos os elevadores a funcionar”, avisa.
Seguimos pelas escadas rumo ao primeiro andar e a uma demonstração das precárias condições em que há lisboetas a viver. No interior da casa onde mora o “Senhor Baião” as paredes acinzentadas estão a ser destruídas pela humidade. Todos os dias é com a ajuda de toalhas que tenta ensopar o chão. A água está tão próxima da eletricidade que João Ferreira é obrigado a avisar: “cuidado com a tomada!”
“O tipo de intervenção que está a ser feita nalguns dos bairros delimita-se a fachadas e coberturas, nalguns casos também janelas, mas descura completamente o interior”, reforça preocupado com as “muitas situações de insalubridade que põem em casa a saúde das pessoas”.
Dizendo-se esquecidos pela autarquia, Ferreira vai encontrando muitos moradores queixosos. Garantem pagar as rendas à Câmara, mas, na hora da verdade, não veem a ajuda chegar para resolver os problemas. “Eles na Câmara querem é as rendas, agora arranjarem as casas não arranjam eles”, grita uma pessoa em protesto na rua.
Um novo prédio é visitado. A realidade repete-se. Mais dois elevadores estragados e um residente que denuncia o caso pessoal ao candidato: “acabámos de sair de um prédio com nove andares, com pessoas acamadas, idosas, e que não tinha nenhum elevador a funcionar”.
João Ferreira afirma que todos em Lisboa teriam a ganhar se não se registassem situações como as vividas no Bairro da Cruz Vermelha. Promete, sendo eleito, fazer mais por quem aqui está. “Falta quase tudo, mas não faltam recursos a Câmara Municipal para intervir sobre esta realidade e isso é que é contraditório”.
Por fim, para fechar a tarde, denuncia ainda uma espécie de incompreensível “por um, pagam todos”. Nas palavras do cabeça-de-lista da CDU: “Aquilo que acontece é que há uma atitude do poder municipal muito frequente de quase punir coletivamente estes bairros porque houve algum morador que resolveu cometer um ato de vandalismo”.