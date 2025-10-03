Com as sondagens de feição, Carneiro “transpira” de confiança e sonha com Lisboa

03 out, 2025 - 02:00 • Alexandre Abrantes Neves
O tema da detenção dos três portugueses a bordo da flotilha humanitária para Gaza era incontornável (até o primeiro-ministro já tinha reagido) e o líder do PS não o podia adiar mais – por isso, a solução foi despachá-lo logo pela manhã, para depois dominar o resto do dia com as autárquicas. Ainda mal se tinha sentado numa oficina dos bonecos de Estremoz e já José Luís Carneiro aproveitava uma pequena pomba em barro para lançar o assunto.
“Paz no Médio Oriente, paz na Ucrânia, paz nas nossas vidas”, resumiu o secretário-geral socialista que, minutos mais tarde, explicou aos jornalistas a posição do partido.
“Neste momento, o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis”, afirmou, para logo a seguir garantir alinhamento com o governo: “Fundamentalmente, neste caso, são matérias de Estado e como matérias de Estado tem o apoio do Partido Socialista.”
Recusando fazer “qualquer juízo de valor” sobre a forma de protesto contra Israel do grupo onde se inclui a bloquista Mariana Mortágua, Carneiro encerrou o tema a sete chaves e avançou com força para a grande mensagem que tem vindo a tentar passar – a de que o PS vai vencer as autárquicas e reforçar o número de câmaras que preside.
O encontro com a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, num restaurante de bifanas em Vendas Novas fez as delícias dos jornalistas e dos presentes, com Carneiro a dizer-lhe que se podia juntar à refeição porque no “PS estão habituados a partilhar tudo”. Mas o momento que marcaria o dia só chegaria depois.
“Vocês já repararam que eu não estou a transpirar, pois não? Sabe como é que se chama isto? Tranquilidade. Serenidade”. As palavras de José Luís Carneiro em Montemor-o-Novo, onde as temperaturas rondavam os 30 graus, lançaram o café de uma associação de reformados em gargalhadas.
A explicação para esta “força tranquila” – assumidamente explicada para os jornalistas e as câmaras registarem – passa pelas previsões e sensações que o líder do PS tem para a noite eleitoral: sorrisos, sorrisos e mais sorrisos.
“Estou convencido que, se calhar, ainda vou estar um bocadinho mais satisfeito do que estou hoje porque algumas das promessas de vitória se calhar vão mesmo acontecer no dia 12 à noite”, afirmou, depois da insistência dos jornalistas, que o acompanharam numa curta arruada entre duas ruas que, sob o sol tórrido do Alentejo, não mobilizou mais do que 30 pessoas.
A frase não foi difícil de descodificar. Além dos concelhos socialistas que não “estão em risco” no Alentejo com a vitória do Chega nas legislativas (caso de Beja, Campo Maior ou Elvas), Carneiro tinha na mente as sondagens sobre Lisboa, que colocam Alexandra Leitão (PS/L/BE/PAN) empatada, ou mesmo com uma ligeira vantagem, face a Carlos Moedas (PSD/CDS/IL).
“Sondagens são sondagens, são retratos do momento(…). No entanto, é evidente que há três meses, há seis meses, ninguém diria que o Partido Socialista e Alexandra Leitão estariam nesta posição, que dá a hipótese de o Partido Socialista ganhar a Câmara Municipal. Desse ponto de vista, é um avanço muito significativo em relação à posição que tínhamos há três meses atrás”, admitiu ainda de manhã, em declarações aos jornalistas em Estremoz.
O pensamento pareceu andar sempre a pairar sobre José Luís Carneiro porque, já de noite e em Viseu (vencido pelo PSD desde 1989 e nunca ganho pelo PS), o líder do PS voltou a pôr as garras de fora, sobre o tema das barracas.
Depois de o primeiro ministro ter dito no início da semana que há um “maior ressurgimento” de construções precárias na Área Metropolitana de Lisboa em autarquias do PS ou da CDU, Carneiro retornou ao tema, mais uma vez confiante e, desta feita, para apontar erros na governação naquele bastião social-democrata.
“Queria daqui fazer um convite ao doutor Luís Montenegro: que venha visitar Viseu e que veja as barracas à entrada da autoestrada à saída do concelho de Viseu. É inconcebível que, durante décadas, não tenham sido capazes de resolver um problema estrutural do ponto de vista do desenvolvimento humano", criticou, num comício ao ar livre, recheado de militantes e apoiantes socialistas.
O objetivo de Carneiro é simples: tornar Viseu numa “das surpresas” da noite de 12 de outubro, subir o resultado de 2021 (que já tinha sido o maior de sempre) e ganhar a autarquia para João Azevedo. A missão é difícil, mas o líder do PS traz propostas no bolso e é isso que o deixa, uma vez mais, “sereno” de que a vitória é possível.
O principal trunfo assenta na promessa de tornar Viseu “num dos grandes polos de desenvolvimento do país”, se algum dia chegar a primeiro-ministro. Isso passa, principalmente, pela mobilidade – pela extensão da linha ferroviária até Aveiro e Salamanca, mas também pela melhoria do IP3.
“Se hoje alguns têm gosto em falar das obras do IP3, devem lembrar-se e devem pedir desculpas aos governos do Partido Socialista, porque foi o governo do PS que encontrou o financiamento que desencravou esta obra na Infraestruturas de Portugal e que pôs a obra em execução material nesta região”, apontou.