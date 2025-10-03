Com as sondagens de feição, Carneiro “transpira” de confiança e sonha com Lisboa

O tema da detenção dos três portugueses a bordo da flotilha humanitária para Gaza era incontornável (até o primeiro-ministro já tinha reagido) e o líder do PS não o podia adiar mais – por isso, a solução foi despachá-lo logo pela manhã, para depois dominar o resto do dia com as autárquicas. Ainda mal se tinha sentado numa oficina dos bonecos de Estremoz e já José Luís Carneiro aproveitava uma pequena pomba em barro para lançar o assunto.

“Paz no Médio Oriente, paz na Ucrânia, paz nas nossas vidas”, resumiu o secretário-geral socialista que, minutos mais tarde, explicou aos jornalistas a posição do partido.

“Neste momento, o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis”, afirmou, para logo a seguir garantir alinhamento com o governo: “Fundamentalmente, neste caso, são matérias de Estado e como matérias de Estado tem o apoio do Partido Socialista.”

Recusando fazer “qualquer juízo de valor” sobre a forma de protesto contra Israel do grupo onde se inclui a bloquista Mariana Mortágua, Carneiro encerrou o tema a sete chaves e avançou com força para a grande mensagem que tem vindo a tentar passar – a de que o PS vai vencer as autárquicas e reforçar o número de câmaras que preside.

Tranquilidade é antónimo de transpiração

O encontro com a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, num restaurante de bifanas em Vendas Novas fez as delícias dos jornalistas e dos presentes, com Carneiro a dizer-lhe que se podia juntar à refeição porque no “PS estão habituados a partilhar tudo”. Mas o momento que marcaria o dia só chegaria depois.