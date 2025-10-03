"CR7 da política": no Algarve, Ventura já não encontra resistência

“Estou em Geografia e tu? Estou em Português!”, dois jovens do ensino secundário estão a faltar às aulas. Em vez de estarem na escola, vieram até ao Mercado dos Caliços, em Albufeira. Trocam impressões sobre a rebeldia que estão a cometer. É rebelde faltar às aulas, tal como é rebelde ser do Chega. Têm t-shirts do partido e abanam as bandeiras, vão tirando fotografias uns com os outros e gritam por André Ventura. Quando ele chega, três raparigas adolescentes ficam nervosas, tal como se estivessem perante uma estrela da pop. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Faltei a uma aula de Biologia, mas se ele chegar ainda mais atrasado vou faltar a outras”, responde outro jovem, um pouco à frente. Esta sexta-feira voltou a ser um passeio no parque para o Chega, que encontra sempre alguma resistência na rua, mas isso deixou de acontecer no Algarve.

Quando chega à ação de campanha, André Ventura é recebido como uma autêntica celebridade, o barulho é ensurdecedor. Há quem peça autógrafos, a fotografia é o clássico, e há até quem esteja em videochamada com a mãe, para poder dizer “olá” ao líder do Chega através do telemóvel. “Ó Ventura, eu preciso de justificar a falta”, provoca um jovem. Provavelmente nem tem ainda idade para votar. “Epá, mas você tem de ir às aulas”, sorri Ventura. Mas consente: “Pronto, é uma pausa para salvar o país”. Lei de estrangeiros e agressões Aos jornalistas, André Ventura comentou pela primeira vez, de viva voz, a aprovação das alterações à lei dos estrangeiros no Parlamento. O líder do Chega assume que “não é a lei que queria”, mas rejeita a ideia de ter “cedido em toda a linha” ao Governo. André Ventura fala no resultado de uma “negociação “ com o Executivo em que houve cedências de ambas as partes. Ainda assim, depois de ter avisado que não recuava na limitação de apoios sociais para imigrantes que estão no país há menos de cinco anos, André Ventura admite que não há uma data acordada para “legislar à parte” esse ponto, que ficou de fora do pacote aprovado no Parlamento.

O líder do Chega aproveitou o momento para comentar a decisão da justiça, de deixar em liberdade os homens que agrediram em grupo uma pessoa em Valongo. André Ventura critica e revela que o partido quer legislar, para que seja obrigatória prisão preventiva nestes casos. Feitas as declarações, André Ventura segue, engolido por um mar de gente, para o interior do Mercado dos Caliços. Lá o apoio é semelhante, banca a banca, estende o braço por cima dos cestos da fruta para cumprimentar os comerciantes. “É o Cristiano Ronaldo da política”, diz um dos vendedores. Ventura cora e responde: “Eu gostava, mas é difícil”. O Algarve vai acarinhando sucessivamente a campanha do Chega, mas o partido de André Ventura não baixa a guarda. O candidato é Rui Cristina, deputado do partido. É combater fogo com fogo: o Chega quer afastar o PSD da autarquia de Albufeira ao candidatar um ex-deputado do PSD. Faro: a ambição de ganhar a câmara e perder o líder parlamentar Em Faro o cenário foi praticamente repetido, centenas de pessoas e muito barulho para receber o presidente do Chega. Numa arruada ruidosa, André Ventura seguiu lado-a-lado com Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, que pode vir a sair do Parlamento se for o mais votado. André Ventura, não teme por isso: “Estamos em Faro para ganhar, se perder Pedro Pinto perde um grande líder parlamentar, mas ganha um grande presidente de câmara”. O cenário é semelhante em muitos outros pontos do país. O Chega colocou como candidatos às autárquicas quase todos os deputados que elegeu em maio, o que pode provocar uma revolução na bancada, uma vez que a regra do partido é que quem for eleito presidente de Câmara deve abandonar o cargo de deputado na Assembleia da República. É uma dor de cabeça que André Ventura deseja ter. No fim da arruada, o líder do Chega subiu a um palanque no centro de Faro, e alertou seriamente para o problema do excesso de confiança: “O Chega não pode ser a vitória só em legislativas ou presidenciais, tem de ser na proximidade, e isso é nas autárquicas”. André Ventura vinca que não é momento para baixar a guarda, sublinha que “o Algarve não é só Verão” e promete fazer a “conquista do país” a partir do Sul. “Nem no Algarve, nem em nenhuma parte do país, há vitórias antecipadas, não podemos pensar que está ganho, não está”, diz o líder do Chega, em tom sério. Existe a consciência de que nem sempre quem pede uma fotografia vai votar no Chega, e que muitos dos jovens que ali estão nem sequer têm ainda idade para votar. O combate à abstenção é fundamental, e o desafio da implantação autárquica é óbvio. Não são eleições iguais às legislativas.