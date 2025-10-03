"CR7 da política": no Algarve, Ventura já não encontra resistência

O líder do Chega aproveitou o momento para comentar a decisão da justiça, de deixar em liberdade os homens que agrediram em grupo uma pessoa em Valongo. André Ventura critica e revela que o partido quer legislar, para que seja obrigatória prisão preventiva nestes casos.

Feitas as declarações, André Ventura segue, engolido por um mar de gente, para o interior do Mercado dos Caliços. Lá o apoio é semelhante, banca a banca, estende o braço por cima dos cestos da fruta para cumprimentar os comerciantes.

“É o Cristiano Ronaldo da política”, diz um dos vendedores. Ventura cora e responde: “Eu gostava, mas é difícil”.

O Algarve vai acarinhando sucessivamente a campanha do Chega, mas o partido de André Ventura não baixa a guarda. O candidato é Rui Cristina, deputado do partido. É combater fogo com fogo: o Chega quer afastar o PSD da autarquia de Albufeira ao candidatar um ex-deputado do PSD.

Faro: a ambição de ganhar a câmara e perder o líder parlamentar

Em Faro o cenário foi praticamente repetido, centenas de pessoas e muito barulho para receber o presidente do Chega. Numa arruada ruidosa, André Ventura seguiu lado-a-lado com Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, que pode vir a sair do Parlamento se for o mais votado. André Ventura, não teme por isso: “Estamos em Faro para ganhar, se perder Pedro Pinto perde um grande líder parlamentar, mas ganha um grande presidente de câmara”.

O cenário é semelhante em muitos outros pontos do país. O Chega colocou como candidatos às autárquicas quase todos os deputados que elegeu em maio, o que pode provocar uma revolução na bancada, uma vez que a regra do partido é que quem for eleito presidente de Câmara deve abandonar o cargo de deputado na Assembleia da República. É uma dor de cabeça que André Ventura deseja ter.

No fim da arruada, o líder do Chega subiu a um palanque no centro de Faro, e alertou seriamente para o problema do excesso de confiança: “O Chega não pode ser a vitória só em legislativas ou presidenciais, tem de ser na proximidade, e isso é nas autárquicas”.

André Ventura vinca que não é momento para baixar a guarda, sublinha que “o Algarve não é só Verão” e promete fazer a “conquista do país” a partir do Sul.

“Nem no Algarve, nem em nenhuma parte do país, há vitórias antecipadas, não podemos pensar que está ganho, não está”, diz o líder do Chega, em tom sério.

Existe a consciência de que nem sempre quem pede uma fotografia vai votar no Chega, e que muitos dos jovens que ali estão nem sequer têm ainda idade para votar. O combate à abstenção é fundamental, e o desafio da implantação autárquica é óbvio. Não são eleições iguais às legislativas.