Jornal das autárquicas: um dia de regressos, bifanas e encontros imediatos
03 out, 2025 - 02:07 • Redação
Em dia de debate entre os candidatos à Câmara de Lisboa, a campanha desta quinta-feira (3 de outubro) ficou marcada pela entrada em cena de André Ventura, em terreno amigo, e pelo regresso de Pedro Passos Coelho. O socialista José Luís Carneiro comeu uma bifana em Vendas Novas e teve um encontro imediato com a líder da IL, Mariana Leitão. Ouça as reportagens dos jornalistas da Renascença que estão a acompanhar a campanha de norte a sul do país.
