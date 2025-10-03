Leitão acusa Moedas de "misturar chaves com casas novas", autarca culpa minoria pela "má gestão"

03 out, 2025 - 01:03 • Diogo Camilo
Alexandra Leitão acusa o presidente da Câmara Municipal de Lisboa de "misturar chaves com casas novas" e de não ter conseguido "mobilizar privados", depois de Carlos Moedas ter prometido construir mais de "cinco mil casas" nos próximos 8 ou 9 anos, defendendo que "as casas são dos lisboetas e não dos partidos".
O debate promovido pela RTP com todos os nove candidatos à autarquia lisboeta aconteceu no MUDE - Museu do Design -, e ficou marcado por protestos à porta de manifestantes de apoio à flotilha humanitária que tenta romper o bloqueio marítimo em Gaza, impedindo a candidata da coligação do PS com Livre, BE e PAN de sair do local.
Desvalorizando a sondagem que a coloca à frente na corrida eleitoral, Alexandra Leitão falou, a propósito do tema da habitação, que é fundamental "mobilizar casas devolutas", desculpando Fernando Medina com a ausência do dinheiro do PRR e do timing da pandemia para não terem sido entregues mais habitações em Lisboa no seu mandato.
Questionado sobre uma eventual influência do desastre do Elevador da Glória nas sondagens recentes, Moedas, da coligação de PSD, CDS e IL admite que "ninguém ficou igual" mas lembra que os inquéritos também o colocavam "muito longe" de Medina nas últimas eleições.
No tema da habitação, João Ferreira, da CDU, defendeu que é necessário "urbanismo de dimensão ética" e soluções cooperativas que retirem a especulação e que permitam o uso de património do Estado, lembrando que é importante construir casas "fora de uma lógica especulativa" e referindo que existem 48 mil casas vazias na capital e que é possível construir 10 mil casas nos próximos 10 anos.
Falando a seguir, Bruno Mascarenhas, do Chega, considerou "perigosíssima" e "o maior ataque à propriedade privada" uma proposta de imposição de "posse administrativa ao fim de um ano" da CDU, uma proposta que João Ferreira negou estar no seu programa.
Adelaide Ferreira, do ADN, disse querer ser a "voz do povo", defendendo a utilização dos terrenos do aeroporto de Lisboa para habitação no futuro e que a cidade "não deve ser para fundos imobiliários", enquanto Ossanda Liber, do Nova Direita, defendeu que os lisboetas querem "sangue novo, sem esquemas" e promete "pôr mão na propriedade privada".
Tomaz Dentinho, da coligação Democrática Aliança de PPM com o PTP, defendeu uma descida dos impostos na habitação e que o problema da falta de casas pode ser ultrapassado com a criação de um mercado municipal, aliando depois a habitação aos transportes para defender que a redução do preço dos transportes é responsável direto pela subida dos preços das casas e rendas.
O candidato do Volt Portugal, José Almeida, defendeu que deve existir mais habitação pública e menos alojamento local e no capítulo dos transportes apresentou como medida que carreiras de autocarros não "sejam interrompidas ao fim de semana", defendendo que as pessoas também trabalham ao sábado e domingo.
Luís Mendes, do RIR, prometeu a aquisição de mais autocarros, criação de mais carreiras, contratação de mais motoristas e com reforço da manutenção, dando o exemplo da freguesia de Marvila, onde também é candidato a presidente da junta de freguesia pelo mesmo partido.
Tal como no debate da Renascença, sobre o tema da mobilidade, o candidato do Chega defendeu o fim de "ciclovias que não têm qualquer sentido", falando também sobre Metro de Lisboa e pedindo a revisão do contrato de concessão devido a questões como as avarias das escadas rolantes.
Já a CDU quer duplicar o investimento na Carris, considerando que os atuais 27 milhões são "insuficientes", com João Ferreira a criticar ainda o rumo atual do Metro de Lisboa, apontando que a linha circular "criará um problema de segurança e só irá beneficiar o turismo"
Alexandra Leitão indicou que durante o mandato de Carlos Moedas houve "zero aumento das faixas BUS" e defendeu mais horários e mais faixas BUS, além da gratuitidade dos transportes numa cidade que é "totalmente dominada pelo carro".
Moedas diz que Alexandra Leitão coloca "uns contra os outros", referindo-se a Livre e Bloco de Esquerda sobre matérias de mobilidade na capital, e proclama-se "um candidato de soluções", dando o exemplo da Rua da Prata e referindo que houve um aumento no uso de transportes públicos nos últimos quatro anos.
O atual autarca em Lisboa falou ainda sobre a questão da higiene urbana, indicando que "não foi possível fazer mais" por governar em minoria, perante acusações de Alexandra Leitão e de Bruno Mascarenhas de uma "má governação" e "má gestão" neste capítulo.
A candidata do PS aproveitou para apontar à descentralização na recolha do lixo como "a decisão certa", enquanto o do Chega considerou que a centralização da higiene é "uma medida peregrina".
Sobre o tema e contrariando Moedas sobre a falta de condições para governar, João Ferreira da CDU diz que Moedas não apresentou qualquer proposta relativa à recolha de lixo e acusou o autarca de "chantagem orçamental".
Ossanda Liber, do Nova Direita, defendeu a criação de mais casas de banho públicas, enquanto Adelaide Ferreira, do ADN, denunciou a imigração como culpa para a "falta de higiene" em Lisboa, considerando que "caminhar por Lisboa é um perigo" e defendendo também a centralização da recolha de lixo.
Moedas terminou o debate aludindo a um "aumento da criminalidade", apesar de Lisboa ser uma "cidade segura", para dizer que irá aumentar o número de forças de segurança na capital, enquanto Alexandra Leitão concordou que a Polícia Municipal de Lisboa "está nos mínimos", considerando que é necessário "aumentar o número de agentes da polícia municipal, instalar câmaras, apostar em iluminação pública e fiscalização da vida nocturna".
Bruno Mascarenhas aproveitou os seus últimos momentos para falar da imigração e culpar os "partidos do sistema" que permitiram uma "invasão" que "é preciso estancar". Tomaz Dentinho, da coligação de PPM e PTP, lembrou que foram os muçulmanos os primeiros povo a criar laços com Portugal e que é necessário integrar os imigrantes, enquanto o RIR defendeu a criação de um lar em todas as juntas de freguesia.
Na sua última intervenção, Adelaide Ferreira apelou ao esforço entre todos os partidos e coligações para uma convivência na autarquia: "Essas conversas fúteis, que não levam a lado nenhum, não somos clubes de futebol, não são de humanos a quererem melhorar a vida dos portugueses. Eu não sei o nosso futuro, peço a vossa colaboração e espero que se possam entender todos."