Leitão acusa Moedas de "misturar chaves com casas novas", autarca culpa minoria pela "má gestão"

Alexandra Leitão acusa o presidente da Câmara Municipal de Lisboa de "misturar chaves com casas novas" e de não ter conseguido "mobilizar privados", depois de Carlos Moedas ter prometido construir mais de "cinco mil casas" nos próximos 8 ou 9 anos, defendendo que "as casas são dos lisboetas e não dos partidos".

O debate promovido pela RTP com todos os nove candidatos à autarquia lisboeta aconteceu no MUDE - Museu do Design -, e ficou marcado por protestos à porta de manifestantes de apoio à flotilha humanitária que tenta romper o bloqueio marítimo em Gaza, impedindo a candidata da coligação do PS com Livre, BE e PAN de sair do local.

Desvalorizando a sondagem que a coloca à frente na corrida eleitoral, Alexandra Leitão falou, a propósito do tema da habitação, que é fundamental "mobilizar casas devolutas", desculpando Fernando Medina com a ausência do dinheiro do PRR e do timing da pandemia para não terem sido entregues mais habitações em Lisboa no seu mandato.

Questionado sobre uma eventual influência do desastre do Elevador da Glória nas sondagens recentes, Moedas, da coligação de PSD, CDS e IL admite que "ninguém ficou igual" mas lembra que os inquéritos também o colocavam "muito longe" de Medina nas últimas eleições.

No tema da habitação, João Ferreira, da CDU, defendeu que é necessário "urbanismo de dimensão ética" e soluções cooperativas que retirem a especulação e que permitam o uso de património do Estado, lembrando que é importante construir casas "fora de uma lógica especulativa" e referindo que existem 48 mil casas vazias na capital e que é possível construir 10 mil casas nos próximos 10 anos.