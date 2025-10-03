Menu
Renascença Renascença

Reportagem

PCP à reconquista da Moita: há que "não ter medo" e "falar com as pessoas"

03 out, 2025 - 18:34 • Cristina Nascimento

João Pedro Figueiredo é candidato à Câmara Municipal da Moita que, há quatro anos, a CDU perdeu por cerca de mil votos. Consciente que a CDU tem tido menos votos, justifica essa perda com mudanças sociais. Sobre o Chega, considera que “é um perigo para a democracia”.

A+ / A-

João Pedro Figueiredo tem 52 anos, é engenheiro de materiais e militante do PCP. É também pela primeira vez candidato da CDU à Câmara Municipal da Moita, no distrito de Setúbal.

A tarefa é de responsabilidade. A Moita é uma das autarquias que o secretário-geral do PCP apontou como sendo possível voltar a ser território dos comunistas e ecologistas.

A Renascença tem uma equipa de repórteres na estrada. Saiba tudo sobre as Autárquicas 2025

A Renascença encontra-se com o candidato num domingo à hora de almoço, no Vale da Amoreira, Moita. Sem câmaras de televisão nem outro aparato mediático, prepara-se para almoçar com cerca de 50 apoiantes. Há música, bandeiras da coligação e vai-se grelhando nas brasas febras, entremeada e salsichas.

O candidato acredita que o objetivo da reconquista é possível.

“O que nós temos visto nos contactos que temos com a população – quando estivemos no mercado, quando vamos à rua, quando saímos para um café – as conversas que temos, dá-nos essa confiança de que é muito possível recuperarmos a Câmara Municipal da Moita”, assegura.

João Pedro Figueiredo explica que a população “faz uma comparação do trabalho que nós fazíamos antes para o trabalho que aqui existe agora”.

Há quatro anos, a CDU perdeu a autarquia por pouco mais de mil votos. João Pedro Figueiredo acredita que a recuperação passa por reforçar a proximidade com o eleitorado.

“O que nós fazemos é falar mais intensamente com mais gente e mostrar que há uma diferença no modo de trabalhar em que nós estamos perto das pessoas. Nós ouvimos, nós damos a resposta que conseguimos dar a cada problema concreto, cada pessoa”, argumenta.


As eleições acontecem numa altura em que a CDU tem vindo a perder força junto do eleitorado. Figueiredo reconhece que têm “menos votos”, mas garante que o essencial é “não ter medo”.

Não ter medo faz-nos sair à rua, falar com as pessoas e é assim que se combate. É falar com as pessoas e apresentar soluções que são construídas com as pessoas”, diz o candidato.

"Chega é um perigo para a democracia"

Sobre a perda de votos, Figueiredo justifica com “a mudança social na população” também sentida no concelho.

“Nós tínhamos uma população que vivia da indústria que havia aqui nesta zona. Essa indústria desapareceu e não foi ainda substituída na sua totalidade. Portanto, o perfil social da população mudou e tem mudado drasticamente nos últimos anos. Isso tem implicações a vários níveis, inclusive eleitorais”, diz.

O candidato acrescenta que “há algum trabalho de identificação com a população que se perdeu e que vamos ter de voltar a recuperá-lo com estes contactos individuais”.

Entre cumprimentos a quem chega ao almoço, perguntamos sobre novas realidades partidárias como o Chega. Será o partido de Ventura uma pedra no sapato do PCP ou apenas um adversário político?

“Não diria que que o Chega é uma pedra no sapato. Também não diria que é apenas só um adversário político. No nosso ponto de vista, o Chega é um perigo para a democracia”, sustenta.

Figueiredo diz que tentam explicar isso “a quem tem menos formação política, porque nós também nos formamos politicamente”.

“Temos de mostrar que o discurso do Chega tem lá no meio um conjunto de assunções que são tudo menos democratas. Temos de fazer ver a uma população que muitas vezes não está desperta para isso, porque vai atrás do ‘soundbyte’, do discurso fácil, do discurso que apela à emoção”, insiste.

De ideias alinhadas, Figueiredo mostra-se animado para os dias que faltam até 12 de outubro. No imediato, é chamado para se sentar à mesa. Antes, responde a uma última pergunta. Ter o secretário-geral do PCP entre os eleitores pode ser uma ajuda?

“No caso das autárquicas, pode dar alguma força, sim… Não acho que seja fundamental, mas é mais um fator. O que é fundamental mesmo é falar com as pessoas”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado