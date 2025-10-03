PCP à reconquista da Moita: há que "não ter medo" e "falar com as pessoas"

As eleições acontecem numa altura em que a CDU tem vindo a perder força junto do eleitorado. Figueiredo reconhece que têm “menos votos”, mas garante que o essencial é “não ter medo”.

“Não ter medo faz-nos sair à rua, falar com as pessoas e é assim que se combate. É falar com as pessoas e apresentar soluções que são construídas com as pessoas”, diz o candidato.

"Chega é um perigo para a democracia"



Sobre a perda de votos, Figueiredo justifica com “a mudança social na população” também sentida no concelho.

“Nós tínhamos uma população que vivia da indústria que havia aqui nesta zona. Essa indústria desapareceu e não foi ainda substituída na sua totalidade. Portanto, o perfil social da população mudou e tem mudado drasticamente nos últimos anos. Isso tem implicações a vários níveis, inclusive eleitorais”, diz.

O candidato acrescenta que “há algum trabalho de identificação com a população que se perdeu e que vamos ter de voltar a recuperá-lo com estes contactos individuais”.

Entre cumprimentos a quem chega ao almoço, perguntamos sobre novas realidades partidárias como o Chega. Será o partido de Ventura uma pedra no sapato do PCP ou apenas um adversário político?

“Não diria que que o Chega é uma pedra no sapato. Também não diria que é apenas só um adversário político. No nosso ponto de vista, o Chega é um perigo para a democracia”, sustenta.

Figueiredo diz que tentam explicar isso “a quem tem menos formação política, porque nós também nos formamos politicamente”.

“Temos de mostrar que o discurso do Chega tem lá no meio um conjunto de assunções que são tudo menos democratas. Temos de fazer ver a uma população que muitas vezes não está desperta para isso, porque vai atrás do ‘soundbyte’, do discurso fácil, do discurso que apela à emoção”, insiste.

De ideias alinhadas, Figueiredo mostra-se animado para os dias que faltam até 12 de outubro. No imediato, é chamado para se sentar à mesa. Antes, responde a uma última pergunta. Ter o secretário-geral do PCP entre os eleitores pode ser uma ajuda?

“No caso das autárquicas, pode dar alguma força, sim… Não acho que seja fundamental, mas é mais um fator. O que é fundamental mesmo é falar com as pessoas”, remata.