PCP reconhece que tem tido menos votos, mas acredita que vai "consolidar e crescer"

O dirigente comunista João Frazão garante que o PCP vai às eleições autárquicas de 2025 apostado na proximidade com as populações.

“Temos obra feita onde somos maioria; temos trabalho realizado onde estamos em minoria; e mesmo onde não temos eleitos, temos iniciativa em torno dos problemas concretos das populações”, exemplifica o dirigente comunista, em entrevista à Renascença.

Apesar da importância crescente das redes sociais, Frazão, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, sublinha que “esse trabalho não substitui o contacto da conversa”, defendendo que ouvir críticas e problemas é essencial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Quanto à gestão municipal, reforça que o partido não está arrependido de privilegiar o serviço público: “Às empresas privadas interessa o lucro. No momento em que isso colidir com o serviço público, não temos dúvidas de que vão pôr em causa esse serviço.”

Sobre objetivos eleitorais, Frazão reitera o “objetivo de consolidar as 19 autarquias e centenas de freguesias” que têm atualmente e querem “crescer em vereadores e assembleias municipais”.

Questionado sobre a sucessiva perda de votos que o PCP tem vindo a acumular, Frazão garante que o partido reconhece “as dificuldades”, mas mostra-se confiante num bom resultado.

Com que estratégia é que o PCP se apresenta para estas eleições?

Eu tenho de lembrar que o PCP fez, há dois anos, uma conferência nacional e, no ano passado, um congresso em que apontámos uma linha de trabalho que agora nos vai ser de toda a utilidade nas eleições autárquicas. A linha de trabalho é tomar a iniciativa e agir em proximidade com as populações.

Realizámos já este ano um grande abaixo-assinado nacional, que entregámos ao primeiro-ministro, pelo aumento dos salários, em que recolhemos quase 150 mil assinaturas. Isso implicou um trabalho de contacto, esclarecimento, conversa. Para recolher 150 mil assinaturas, é preciso fazer 300 mil, 400 mil conversas.

Nós também temos uma vantagem: temos obra feita, onde somos maioria, temos trabalho realizado onde estamos em minoria e, mesmo onde não estamos nas autarquias, em muitas autarquias não temos nenhum eleito, temos iniciativa em torno dos problemas concretos das populações.

Se virmos os orçamentos de cada partido, sabemos que não somos, nem de longe nem de perto, aquele que tem orçamento maior. Mas isso não nos preocupa, porque aquilo que nos possa faltar em grandes cartazes, compensamos nesse contacto direto, nessa conversa, nesse esclarecimento, que vai ao bairro, que vai à localidade, que vai à aldeia mais recôndita, numa linha de grande contacto e proximidade.

Uma campanha em 2025, o partido tem alguma orientação específica para, por exemplo, existir uma aposta nas redes sociais?

Nós temos uma realidade de redes sociais que é hoje de uma dimensão muito grande. São centenas de páginas, páginas de concelhos, páginas de freguesia, as páginas pessoais dos candidatos. Muitos candidatos usam e fazem, aliás, um uso muito intenso disso.

Mas esse trabalho, que é indispensável, que nós não dispensaremos e que estamos a fazer um pouco por todo lado, não substitui o contacto da conversa. O contacto nas redes é unidirecional. O outro contacto, o contacto no esclarecimento, na conversa, permite não apenas falar, mas fazer uma coisa que talvez seja ainda mais importante nestas eleições, que é ouvir. Ouvir os problemas e ouvir as críticas, porque é natural que quem tem poder seja sujeito a críticas, que não faça tudo bem.

Este contacto permite ainda esclarecer, por exemplo, que, em muitos casos nas autarquias em que temos a gestão, temos uma prática diferente de todos os partidos: assentamos a nossa ação na gestão pública. Ora, na resolução dos problemas temos por vezes mais dificuldades do que outros, porque para contratar trabalhadores os processos são muito morosos e, em alguns casos, ficam vazios os concursos; porque os salários são pouco atrativos; porque em alguns casos há uma certa desertificação.