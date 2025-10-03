Menu
Sem Mortágua, Bloco força Palestina na campanha autárquica

03 out, 2025 - 18:50 • Alexandre Abrantes Neves

Em Condeixa-a-Nova e em Aveiro, a substituta Marisa Matias vincou que "não se pode fazer um parêntesis na humanidade" e que, por isso, a guerra tem de fazer parte dos temas eleitorais. Apesar de ter agora muito menos força, o partido continua a apostar em ações de rua, nomeadamente para alertar para a crise na habitação.

Ouça aqui a reportagem da Renascença. Foto: Paulo Novais/Lusa

No mercado de Condeixa-a-Nova, a algazarra habitual a uma sexta-feira de manhã é acentuada pelo corrupio político que ali se montou: PSD, PS, Bloco de Esquerda (BE) e os independentes liderados pela ex-socialista Liliana Pimentel, todos escolheram fazer campanha antes do fim-de-semana entre bancas de peixe e legumes.

Os olhares vão passando de uma caravana para a outra, muitas vezes, com palavras de desagrado pela dificuldade em circular pelos corredores. No caso de Marisa Matias, percebe-se que quase todos a reconhecem, mas raramente vão para lá de um ligeiro aceno ou de um simples “bom dia”.

Posso deixar aqui o panfleto? Sim? Obrigada”, diz, de banca em banca, a antiga deputada do BE, que está a substituir na campanha autárquica a coordenadora Mariana Mortágua, detida por Israel quando ia a bordo da flotilha humanitária para Gaza.

Os maiores diálogos foram mesmo com um antigo funcionário universitário – com quem Marisa Matias se cruzava diariamente na universidade – e com uma idosa que, já com autocolantes da campanha do PS e dos independentes colados no casaco, queria fazer o jackpot das candidaturas e trocar dois dedos de conversa com a ex-eurodeputada.

Por esta altura, perto do meio-dia, pouco ou nada se sabia dos quatro portugueses detidos em Israel (que, entretanto, já aceitaram ser imediata e voluntariamente deportados) e o tema acabou por marcar as declarações da bloquista, em detrimento das propostas para o concelho.

Entre pedidos para o “Governo ter mão firme” e as críticas renovadas de que a falta de sanções contra Telavive coloca Portugal “numa linha de cumplicidade”, Marisa Matias explicou por que razão a causa palestiniana não deve ficar à margem das eleições autárquicas.

“São aproveitados todos os espaços para que os temas nacionais se sobreponham aos temas locais, como a habitação, a mobilidade e os cuidados. Neste caso, eu devo dizer que estas questões se cruzam. Não podemos fazer um parêntesis, para suspender a humanidade e voltamos depois de um intervalo comercial ou de uma campanha eleitoral”, defendeu, lamentando também a “mesquinhez” e a “falta de empatia” de quem critica a missão humanitária da flotilha.

Na mesma linha, a confusão e a polémica sobre os caças F-35 (que fizeram uma escala na base das Lages, nos Açores, na viagem entre os Estados Unidos e Israel sem que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tivesse conhecimento) também fizeram Marisa Matias criticar o Governo, já depois de almoço em Aveiro.

Em primeiro lugar, para apontar o dedo ao primeiro-ministro que não cumpriu a promessa de que “Portugal estaria vendado a material militar que fosse para Israel e, depois, para lamentar a “trapalhada” entre o gabinete de Paulo Rangel (PSD) e o Ministério da Defesa, de Nuno Melo (CDS/PP).

“A primeira reação do ministro dos Negócios Estrangeiros é dizer que não sabe nada. A segunda é atirar as responsabilidades, de certa forma, o ministro da Defesa. E a terceira é dizer que, afinal, tem toda a responsabilidade. É uma trapalhada sem nome. O problema não desaparece por empurrarem das costas de um para o outro. É uma situação gravíssima”, criticou, garantindo, ao lado da deputada Andreia Galvão, que o BE quer ouvir Nuno Melo e Paulo Rangel no parlamento, tal como o PS e o Livre.

Aveiro – habitação, habitação, habitação

Da parte da tarde, e ainda antes das novidades sobre a flotilha, a estratégia do BE virou e focou-se no tema da habitação.

No centro de Aveiro, na zona de Barrocas, cerca de duas dezenas de militantes do Bloco cortavam a fita vermelha em frente a um enorme terreno vazio, apenas com algumas paletes de madeira e muito areão. É a “inauguração fantasma” do complexo habitacional público que ali se devia erguer este ano.

“Chegar à data marcada para a inauguração e estar assim não me lembro. É preciso de talento. Não há mesmo nada”, ironizava Marisa Matias, chocada pelo facto de não haver nem uma máquina ali estacionada.

A obra foi aprovada ainda por Pedro Nuno Santos como ministro da Habitação – a ideia era demolir uma antiga fábrica de lixas e construir 108 apartamentos que impulsionariam o parque público de habitação em Aveiro, numa zona perto da estação de comboios e do terminal rodoviário.

O plano acabou por atrasar quando chegou à Câmara Municipal (segundo o BE, por culpa do executivo PSD/CDS/PPM) e já nem o PRR deve poder ser aplicado na obra, que provavelmente, ficará assim dependente das linhas de crédito do Banco Europeu de Investimento.

Atualmente, o Bloco não tem nenhum vereador no executivo autárquico aveirense (apenas dois deputados na Assembleia Municipal), mas, se conseguir reforçar a votação, o candidato João Moniz já tem a estratégia desenhada.

“O plano é duplicar o parque habitacional, num número que vai de 800 a 1.000 – quem constrói 800, constrói 900, constrói 1.000”, assinala, dando o exemplo de que quer construir um megacomplexo num terreno de 20 hectares, atualmente dedicado à plantação de milho. “Em termos de custos, pode rondar entre os 12 e os 15 milhões de euros, por ano”.

