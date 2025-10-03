Sem Mortágua, Bloco força Palestina na campanha autárquica

Em primeiro lugar, para apontar o dedo ao primeiro-ministro que não cumpriu a promessa de que “Portugal estaria vendado a material militar que fosse para Israel e, depois, para lamentar a “trapalhada” entre o gabinete de Paulo Rangel (PSD) e o Ministério da Defesa, de Nuno Melo (CDS/PP).

“A primeira reação do ministro dos Negócios Estrangeiros é dizer que não sabe nada. A segunda é atirar as responsabilidades, de certa forma, o ministro da Defesa. E a terceira é dizer que, afinal, tem toda a responsabilidade. É uma trapalhada sem nome. O problema não desaparece por empurrarem das costas de um para o outro. É uma situação gravíssima”, criticou, garantindo, ao lado da deputada Andreia Galvão, que o BE quer ouvir Nuno Melo e Paulo Rangel no parlamento, tal como o PS e o Livre.

Aveiro – habitação, habitação, habitação

Da parte da tarde, e ainda antes das novidades sobre a flotilha, a estratégia do BE virou e focou-se no tema da habitação.

No centro de Aveiro, na zona de Barrocas, cerca de duas dezenas de militantes do Bloco cortavam a fita vermelha em frente a um enorme terreno vazio, apenas com algumas paletes de madeira e muito areão. É a “inauguração fantasma” do complexo habitacional público que ali se devia erguer este ano.

“Chegar à data marcada para a inauguração e estar assim não me lembro. É preciso de talento. Não há mesmo nada”, ironizava Marisa Matias, chocada pelo facto de não haver nem uma máquina ali estacionada.