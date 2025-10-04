Carneiro abre a porta à viabilização do Orçamento, mas avisa sobre pensões

Por esclarecer ficou se o ponto das pensões é ou não uma linha vermelha do PS para viabilizar o documento ou se é apenas um assunto pelo qual o PS se vai bater na discussão na Assembleia da República.

Seja como for, o que o líder socialista garantiu é que o PS não vai fechar os olhos para subir as reformas até aos 520 euros, mesmo que a proposta venha de outra bancada.

“Estaremos do lado daqueles que apresentarem na Assembleia da República propostas de valorização das pensões mínimas, particularmente para o regime especial daqueles que trabalharam na agricultura e que, tendo começado com idades tão jovens, não têm uma carreira contributiva que permitem uma vida digna”, prometeu.

Palestina ausente. Em Santarém, há um comboio à espera

Tudo o que for relacionado com o Médio Oriente, Carneiro tenta contornar nas declarações aos jornalistas – sobre a polémica com os caças F-35, o líder socialista remeteu de novo opara o pedido de aução do grupo paramentar socialista aos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiro e, quanto à permanência dos portugueses detidos em Israel, cingiu-se a elogiar o trabalho dos serviços consulares.

“Não acredito que haja desvalorização, desde logo, por parte dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os nossos embaixadores, os nossos cônsules, são uma estrutura diplomática das melhores. A Helena Paiva, a nossa embaixadora em Israel, é uma mulher de grande valor diplomático e sei bem que ela terá feito tudo o que estava ao seu alcance”, defendeu, sem comentar o facto de os quatro portugueses a bordo da flotilha humanitária ainda não terem regressado a território continental, numa altura em que aitivistas italianos já regressaram a casa.