Estrelas socialistas entram em campo para mostrar união e minar AD e Chega

05 out, 2025 - 23:06 • Alexandre Abrantes Neves
É um prenúncio do que está para vir até ao final da campanha - a segunda semana na estrada do Partido Socialista (PS) arrancou com um autêntico desfile de estrelas. Carneiro apareceu em todas as ações acompanhado de atuais deputados e antigos governantes, bem conhecidos do eleitorado do PS, desde logo de manhã, em Matosinhos.
Mas comecemos pelo fim, em Aveiro, onde a antiga ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, resumiu em menos de dez minutos aqueles que são, nas entrelinhas, os objetivos do PS nesta campanha autárquica – reestabelecer a imagem forte do partido e, como consequência, mostrá-lo capaz de renovar a liderança na Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e também na Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).
Para isso, a mulher que foi o braço direito de António Costa nos últimos seis anos de governo começou a intervenção por divulgar uma espécie de armistício interno com José Luís Carneiro.
“Zé Luís, vemos-te em todos os cantos do país, a todas as horas, não sabemos bem como descansas, nem quando. O que sabemos é que tens feito aquilo que o Partido Socialista precisa: estar em todos os concelhos, lado a lado com todos os nossos candidatos, com muita força, até à vitória no dia 12”, afirmou.
As palavras são importantes – poucos meses depois de afirmar na Renascença que havia pessoas com"melhores condições" do que José Luís Carneiro para assumir o cargo de secretário-geral socialista, Vieira da Silva mostra-se agora alinhada com Carneiro e empenhada em passar uma imagem de união interna. O objetivo é afastar especulações sobre eventuais aspirações a uma candidatura sua à liderança do partido e focar as energias em fazer cumprir o propósito repetido vezes sem conta pelo líder: colocar o PS de novo “no lugar que ele merece, no primeiro lugar”.
Nesse esforço, Vieira da Silva escolheu o alvo a dedo – os concelhos em limite de mandatos, liderados pelo PSD. É o caso de Aveiro, onde PSD/CDS-PP ganham há 20 anos e onde o histórico Ribau Esteves está de saída, por limitação de mandatos.
A oportunidade está criada e, para a antiga governante, a estratégia para a vitória tem de passar por desconstruir a ideia de que um autarca laranja e branco poderá facilitar pontes e entendimentos com o governo.
“No momento em que vivemos, o que conta não é se temos candidatos que conhecem os ministros ou os tratam por tu. O que conta é ter os projetos certos, saber defendê-los junto de quem decide, saber persistir, insistir e lutar pelos direitos dos cidadãos. É isso que faz a diferença e é isso que têm no Alberto Souto”, defendeu, a favor do candidato do PS que, nesta disputa autárquica, defronta o próprio irmão Luís Souto, candidato pelo PSD/CDS-PP/PPM.
Na passadeira vermelha socialista deste domingo, também Fernando Medina (outro nome apontado no passado à liderança do partido, na ala contrária a Pedro Nuno Santos) entrou na campanha autárquica para se virar contra a AD e apontar o dedo à polémica reforma laboral.
Em Guimarães, o antigo ministro das Finanças opôs as políticas do PS nos últimos 20 anos de liderança na autarquia (de “educação, qualificação, inovação, tecnologia, internacionalização do nosso tecido económico”) às mudanças na lei laboral propostas pelo executivo de Luís Montenegro.
“A agenda do Governo é uma reforma de retrocesso laboral, de aumentar a facilidade dos contratos a prazo, da individualização das relações de trabalho, da fragilização daqueles que têm mais necessidade, que não terão tanto poder para enfrentar o mundo das relações laborais. Onde nós vemos visão de futuro e de ambição, nós confrontamos com uma visão retrógrada de atraso e de retrocesso”, lamentou, naquele que foi até agora o comício mais participado da campanha socialista.
Já antes, e num arraial em Matosinhos (a tradicional ida ao bairro piscatório de Angeiras, que estava no plano inicial, foi apagada da rota da caravana sem explicação oficial), foi a vez de aparecer Augusto Santos Silva, acompanhado dos irmãos Ana Catarina Mendes e António Mendonça Mendes.
Perante um Jardim 25 de Abril cheio de bandeiras do partido, Santos Silva não se desviou um milímetro do projeto socialista para as autárquicas, avisando que “ninguém ganha eleições antes do dia das eleições” e que é preciso “mobilizar” o eleitorado em torno do PS. O único momento em que o antigo presidente do Parlamento fugiu ao guião foi para colocar a mira no Chega.
“As pessoas sabem que aqui [no PS] há pessoas que amam a liberdade, prezam a igualdade de oportunidades, praticam a solidariedade e nunca, nunca, nunca pactuam com quem quer destruir a democracia. Conhecem mais alguém com capacidade de ganhar que cumpra estes requisitos? Não conhecem. É por isso que as pessoas confiam no PS”, apontou.
José Luís Carneiro tem contornado o tema e recusa-se a dar respostas para lá do expectável institucionalmente. Primeiro, com os detidos portugueses na flotilha, agora com as manifestações deste sábado (que deixaram um jovem gravemente ferido e até levaram a liberal Mariana Leitão a fazer um desafio ao PS), o líder socialista recusa-se a fazer uma incursão por esses temas – este domingo, argumentando que a “atualidade nacional são as eleições autárquicas”.
O mesmo acontece com o Orçamento do Estado (OE2026). Segundo fontes socialistas indicaram à Renascença, a ideia passa por deixar o tema em “standby” até à apresentação da proposta do governo na próxima sexta-feira (dia 10 e último dia de campanha) e focar, até lá, as forças todas nos temas locais.
Isso mesmo ficou bem claro quando, questionado pela Renascença sobre uma possível linha vermelha nas negociações devido às pensões mais baixas, Carneiro disse que essa é uma questão “muito relevante”, mas desviou logo o tema para a saúde e para voltar a acusar o governo de “falhanço grave” no setor.
A exatamente uma semana do dia das eleições, o PS – e o próprio líder – jogam as fichas todas em promessas eleitorais em cada um dos pontos da agenda da caravana. Este domingo, em Guimarães, Carneiro sacou da cartada para piscar o olho ao eleitorado de um concelho onde os socialistas estão em limite de mandatos: juntar ao São João um feriado nacional, também a 24 de junho, para celebrar o dia da batalha de São Mamede, quando D. Afonso Henriques derrotou a sua mãe, D. Teresa.
“Em 2028, fará 900 anos sobre a Batalha de S. Mamede, a batalha que foi indutora daquilo que foi o fundamento primeiro da nacionalidade portuguesa (…). É tempo de podermos dedicar um dia de feriado nacional ao dia da fundação do nosso país”, propôs, tal como no sábado também já tinha sugerido o candidato do PSD no concelho, Ricardo Araújo.
Já no primeiro ponto da campanha em Matosinhos – e onde José Luís Carneiro falou do município como um exemplo da “concretização dos valores da República” –, a autarca e recandidata (que não confirmou se está disponível para voltar a assumir, em caso de vitória do PS a nível nacional, a presidência da ANMP) focou-se no tema da mobilidade.
“Precisamos que os senhores deputados nos apoiem para garantir o investimento da linha [de metro] cujo projeto está em preparação. (…) No próximo mandato autárquico, vamos começar a construir a linha de São Mamede Infesta, mas também precisamos de garantir uma terceira travessia que ligue Matosinhos à Leça da Palmeira”, frisou.