Estrelas socialistas entram em campo para mostrar união e minar AD e Chega

Perante um Jardim 25 de Abril cheio de bandeiras do partido, Santos Silva não se desviou um milímetro do projeto socialista para as autárquicas, avisando que “ninguém ganha eleições antes do dia das eleições” e que é preciso “mobilizar” o eleitorado em torno do PS. O único momento em que o antigo presidente do Parlamento fugiu ao guião foi para colocar a mira no Chega.

“As pessoas sabem que aqui [no PS] há pessoas que amam a liberdade, prezam a igualdade de oportunidades, praticam a solidariedade e nunca, nunca, nunca pactuam com quem quer destruir a democracia. Conhecem mais alguém com capacidade de ganhar que cumpra estes requisitos? Não conhecem. É por isso que as pessoas confiam no PS”, apontou.

Nem Palestina e agora nem OE2026

José Luís Carneiro tem contornado o tema e recusa-se a dar respostas para lá do expectável institucionalmente. Primeiro, com os detidos portugueses na flotilha, agora com as manifestações deste sábado (que deixaram um jovem gravemente ferido e até levaram a liberal Mariana Leitão a fazer um desafio ao PS), o líder socialista recusa-se a fazer uma incursão por esses temas – este domingo, argumentando que a “atualidade nacional são as eleições autárquicas”.

O mesmo acontece com o Orçamento do Estado (OE2026). Segundo fontes socialistas indicaram à Renascença, a ideia passa por deixar o tema em “standby” até à apresentação da proposta do governo na próxima sexta-feira (dia 10 e último dia de campanha) e focar, até lá, as forças todas nos temas locais.

Isso mesmo ficou bem claro quando, questionado pela Renascença sobre uma possível linha vermelha nas negociações devido às pensões mais baixas, Carneiro disse que essa é uma questão “muito relevante”, mas desviou logo o tema para a saúde e para voltar a acusar o governo de “falhanço grave” no setor.

