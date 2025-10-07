Menu
Jornal das autárquicas: linhas pouco vermelhas e um anúncio polémico

07 out, 2025 - 21:56 • Redação

Quarta-feira, 7 de outubro. Dia marcado pelo anúncio do aumento do Complemento Solidário para Idosos, acusações de aproveitamento político e críticas sobre a libertação dos migrantes que desembarcaram no Algarve. Passos Coelho apagou as linhas vermelhas com o Chega e Mariana Mortágua estreou-se na campanha após ter participado na flotilha. Ouça as reportagens dos jornalistas da Renascença que estão a acompanhar a campanha de norte a sul do país.

Ouça aqui o Jornal das autárquicas

