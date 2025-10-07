Para derrotar a direita em Lisboa, PS luta por roubar votos à CDU

O maior elogio viria, ainda assim, do secretário-geral do PS que destacou a “sensibilidade” e a capacidade para ser “intransigente” da antiga líder parlamentar do partido. Qualidades que, para José Luís Carneiro, lhe vão ser úteis na liderança da autarquia lisboeta e ajudá-la a servir os cidadãos. “Isso é ser radical nos valores e nos princípios. Eu também sou radical nos valores e nos princípios”, comparou.

A imagem de união na coligação e também dentro do PS (Alexandra Leitão era aliada de Pedro Nuno Santos, opositor interno de Carneiro nas primárias de 2024) estava criada, mas a candidata do “Viver Lisboa” sabia que a perceção não chegava e precisava de ter ideias concretas – para resolver o “fosso da desigualdade” com medidas que “defendam os interesses da cidade acima de tudo”.

“Nos primeiros 30 dias, criar um fundo de apoio às vítimas do Elevador da Glória, intentar uma providência cautelar contra o aumento dos voos no Aeroporto de Lisboa, aprovar o Regulamento do Alojamento Local e promover uma grande operação de higiene urbana na cidade”, prometeu, como o primeiro caderno de encargos se ganhar as chaves para os Paços do Concelho em Lisboa. “Imaginem acordar para ‘ Viver Lisboa”’’, rematou.

Montenegro, o “pouco humilde” num cavalo “com altivez”

Depois de um domingo em que praticamente não falou com os jornalistas, José Luís Carneiro começou o dia de segunda-feira por apontar o dedo ao governo. Primeiro em Ovar, com as críticas à ministra do Trabalho e Segurança Social que, para o líder socialista, está a “errar duas vezes” ao insistir com a reforma laboral e depois, já em Espinho, com ataques a Luís Montenegro.