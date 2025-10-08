No dia do reaparecimento da Spinumviva, Carneiro garante "estabilidade" e assume oposição "credível e séria"

O regresso da Spinumviva em tempo de campanha eleitoral provocou críticas pelo timing (o primeiro-ministro ficou até “revoltado), mas no PS as consequências políticas não foram o ângulo puxado por José Luís Carneiro. A confusão entre notícias e o desmentido da Procuradoria-Geral da República fez os socialistas dar um passo atrás naquilo que foi a postura nas legislativas de maio (ainda com Pedro Nuno Santos como líder) e adotar uma posição mais contida.

“No momento que o primeiro-ministro considere oportuno e assim que as autoridades judiciárias lhe solicitarem as suas informações, deve prestar os esclarecimentos que lhe forem exigidos”, considerou o líder socialista, para logo de seguida pedir calma: “Nestas matérias, o mais importante é mantermos um sentido de Estado, confiar na justiça e evitar precipitações”.

E o tema ficou por ali, pelo menos explicitamente. José Luís Carneiro evitou tocar nas implicações eleitorais e políticas para o futuro do país, mas havia de deixar críticas tácitas – já no discurso no palco em frente ao mercado do Barreiro, o líder socialista assumiu “ficar tentado a responder” a outros temas, marcados por “outras tendências” e que estão longe daquilo que interessa “à vida das pessoas”.

O que é facto é que as coincidências acontecem e, a meio da tarde, já o secretário-geral do PS falava sobre a possibilidade remota de um abalo que pudesse abanar o Portugal político - mas para tentar desviar essa hipótese.