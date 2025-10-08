No dia do reaparecimento da Spinumviva, Carneiro garante "estabilidade" e assume oposição "credível e séria"

08 out, 2025 - 01:15 • Alexandre Abrantes Neves
O regresso da Spinumviva em tempo de campanha eleitoral provocou críticas pelo timing (o primeiro-ministro ficou até “revoltado), mas no PS as consequências políticas não foram o ângulo puxado por José Luís Carneiro. A confusão entre notícias e o desmentido da Procuradoria-Geral da República fez os socialistas dar um passo atrás naquilo que foi a postura nas legislativas de maio (ainda com Pedro Nuno Santos como líder) e adotar uma posição mais contida.
“No momento que o primeiro-ministro considere oportuno e assim que as autoridades judiciárias lhe solicitarem as suas informações, deve prestar os esclarecimentos que lhe forem exigidos”, considerou o líder socialista, para logo de seguida pedir calma: “Nestas matérias, o mais importante é mantermos um sentido de Estado, confiar na justiça e evitar precipitações”.
E o tema ficou por ali, pelo menos explicitamente. José Luís Carneiro evitou tocar nas implicações eleitorais e políticas para o futuro do país, mas havia de deixar críticas tácitas – já no discurso no palco em frente ao mercado do Barreiro, o líder socialista assumiu “ficar tentado a responder” a outros temas, marcados por “outras tendências” e que estão longe daquilo que interessa “à vida das pessoas”.
O que é facto é que as coincidências acontecem e, a meio da tarde, já o secretário-geral do PS falava sobre a possibilidade remota de um abalo que pudesse abanar o Portugal político - mas para tentar desviar essa hipótese.
“O país está tranquilo. Por mim, haverá estabilidade política”, afirmou o líder do PS, a bordo de uma traineira que o levou a ver a costa da Arrábida desde Sesimbra.
O cenário não é coisa de menos: bem perto do leme da embarcação, José Luís Carneiro mostrou que prefere esperar até afirmar a alto e bom som que está pronto para chefiar o Governo.
“Esse rumo trata-se de afirmar uma alternativa credível e sólida. Não apenas sermos críticos naquilo que temos de ser críticos, mas simultaneamente mostrar que é possível apresentar alternativas sólidas e credíveis, contrariamente a outras oposições”, afirmou.
A mensagem não é difícil de descodificar: com a forte derrota eleitoral que o empurrou para terceira força política, o PS precisou de olhar para dentro, eleger um novo líder e traçar uma estratégia para recuperar a confiança dos eleitores. Chegado ao cargo há menos de seis meses, Carneiro parece considerar que este trajeto ainda não está no ponto ideal para conseguir colocar o “PS no lugar que ele merece, no primeiro lugar”, como tem vindo a afirmar vezes sem conta nesta campanha autárquica.
Mas o líder que acha que é demasiado cedo para assumir eleições sem equívocos (depois de alguma insistência dos jornalistas, acaba por admitir que em política há “muita imprevisibilidade” e que é “difícil” prever se haverá legislativas antecipadas brevemente) não esquece que um dia quer vir a ganhar – e, para isso, diz querer transmitir a tal “força tranquila” de que tanto tem falado.
Mais uma vez, e com o nome do barco a ajudar (“Mestre Manso”), Carneiro disse adotar uma postura de “boa mansidão, a força serena” para dirigir os destinos do partido. Questionado pela Renascença se a nova postura de quem dirige o PS vai ajudar a recuperar da hecatombe das legislativas, Carneiro respondeu: “Claro, disso não tenho dúvidas”, para depois confirmar nas entrelinhas que é preciso esperar: “Pouco a pouco”.
Além da Spinumviva, o dia fica marcado pelo polémico anúncio do aumento Complemento Solidário para Idosos (CSI) em 40€ e que vai entrar no Orçamento do Estado para 2026. “Já há muito tempo que chamei à atenção para o facto de, entrando em período eleitoral, nós iríamos assistir a uma descarada falta de isenção, imparcialidade e transparência”, reagiu o líder do PS em Almada, ainda antes do Presidente da República e da maioria dos líderes partidários.
A aparição do tema foi única, mas o eleitoralismo andou a manhã toda nos argumentos de Carneiro, tanto para servir de arma como de escudo.
“Para não fazer agora antes das autárquicas, para não dizerem que é com objetivos eleitoralistas, eu vou apresentar-vos muito em breve o relatório do que foi executado pelo governo de todos os planos de ação apresentados há mais de um ano”, prometeu, perto do cais de Cacilhas.
Os dados ficam para depois, mas o plano do dia destacou os problemas do costume: primeiro, a habitação, com Carneiro a ser interpelado por um idoso que vive perto das barracas de Almada de que o líder do PS já falou tanto para pedir intervenção do Estado; e, depois, com a saúde, graças à presença da antiga ministra, Marta Temido.
“Tantas vezes se ouviu em relação à saúde, dizer que ia ser tudo fácil, iam ser planos a 90, a 100 dias, planos de emergência, de resposta rápida. Não é assim. Os problemas que hoje enfrentamos são problemas maioritariamente complexos”, afirmou a eurodeputada num comício no Barreiro, depois de manhã ter feito parte da comitiva do PS que visitou o Hospital Garcia de Orta, em Almada, um dos mais afetados pelo encerramento das urgências obstétricas nos últimos meses.
No Barreiro, Carneiro também não esqueceu aquele que tem sido um dos principais alvos do partido nestas autárquicas – o Chega. Sem falar diretamente no partido de André Ventura, o líder do PS alertou para os “discursos encantatórios, falaciosos, demagógicos e populistas”.
“É mesmo muito fácil aparecer junto às pessoas, prometer tudo e a todos. Neste concelho, aparecem candidaturas em que prometem tudo a todos”, criticou para depois colocar ainda o Governo na equação. “Mas nós temos uma boa prova no Governo de quem prometeu tudo e a todos, de quem em 100 dias encontrava soluções para problemas complexos e o que acontece é que, ao fim de um ano e meio, nós estamos pior”.
Na mesma linha, Marta Temido criticou aqueles que fazem um voto de protesto, baseado no “egoísmo” e que “não conduz a nada”.
“Não resultam nenhumas soluções. Só resulta da raiva e todos sabemos, nas nossas vidas pessoais, que a raiva é perfeitamente infrutífera, não nos leva a lado nenhum, esgota-se naquele ato, naquela birra, naquele protesto, naquelas lágrimas”, considerou a antiga ministra da Saúde e atual eurodeputada.