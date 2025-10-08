Spinumviva na campanha. "É a realidade da política, é o sistema democrático a funcionar", diz politóloga

A politóloga Sílvia Mangerona diz que o caso Spinumviva é "um fantasma que vai acompanhando os governos de Montenegro" e que "não abona nada à sua credibilidade nem à sua imagem".

"Continuo a ver com alguma perplexidade o facto de Luís Montenegro empurrar explicações, ser dúbio e utilizar isso como estratégia de comunicação", diz à Renascença a também professora da Universidade Lusófona.

Para a especialista, o caso "é uma ferida aberta" que terá consequências, ainda que não nas Autárquicas por se tratar de eleições nas quais as "pessoas votam muito mais em rostos".

"Bem sei que estamos num período em que o Governo não pode ir abaixo, mas esse tempo chegará", acrescenta.

Sílvia Mangerona critica também a atuação do Presidente da República e a forma como tem gerido as suas intervenções. "A sua vocalidade não pode ser dispensada", argumenta.



"O professor Marcelo já não tem o tempo e o Presidente Marcelo não sei se alguma vez teve essa vontade."