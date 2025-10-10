Bastião socialista há 32 anos, Viana vai a votos com sete candidatos

Falta dinamismo. “Isto é uma tristeza”

A falta de gente e de dinamismo na cidade é uma das queixas de Maria Conceição. Encontramos “Sãozinha”, como lhe chamam as vizinhas, à soleira da porta de casa junto ao Campo da Agonia a vender peixe disfarçadamente. Explica-nos que só o faz às sextas-feiras, dia de feira, porque no resto da semana “não há movimento”.

“Isto é uma tristeza. Há por aí aldeiazinhas onde não faltam festas, aqui é uma tristeza. Ao domingo, acredite, que às vezes não se vê uma pessoa à tarde a passar”, lamenta Sãozinha, com as mãos nas duas caixas de sargos e de fanecas.

Deixamos Sãozinha e o seu pregão para trás. Seguimos até ao largo de São Domingos. É aqui, na zona histórica de Viana, por onde o candidato da CDU, a terceira força política em 2021 com 10% dos votos, anda em ação de campanha.

José Flores, que trocou o Alentejo por Viana há 22 anos, contacta com os comerciantes. No topo do discurso há uma prioridade: resgatar a gestão da água, a cargo das Águas Do Alto Minho- ADAM, para as mãos da autarquia.

É uma questão “fulcral”, prioriza. Porque, desde logo, o serviço é “muito mau” e desde que passou a ser concessionada “os preços subiram”. “É uma exorbitância”, critica o técnico industrial, lembrando que também é preciso mexer no sistema de recolha de resíduos.

“Ainda há pouco chegámos a ter um único camião de recolha de resíduos para o concelho inteiro. É assim que se resolvem as coisas?", questiona o candidato. “Depois queixam-se que as ruas estão todas sujas”.

O tema da higiene urbana também está no topo das prioridades da candidatura da coligação “Novo Rumo” do PSD/CDS.

“Viana tem um problema de lixo insuportável”, atira o cabeça de lista, Paulo de Morais adiantando que a sua candidatura tem um “plano de emergência para resolver o problema do lixo”. “Em 100 dias tem de estar resolvido”, garante.

O antigo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato presidencial em 2016 promete “transparência total” dos serviços municipais. Diz que o combate à corrupção é a sua “bandeira de vida” e “de campanha”.

“Todos têm de ser tratados por igual, seja para comprar um bilhete num teatro municipal, seja para construir um prédio de seis andares. E isto não acontece porque o compadrio instalou-se”, acusa o independente, fundador da Frente Cívica – associação de defesa de causas de interesse publico.

O independente, que se desfiliou do PSD, foi a escolha de Luís Montenegro para concorrer à autarquia vianense. Quanto a um regresso ao partido, Paulo de Morais não fecha portas. “Neste momento, essa questão não se coloca”.