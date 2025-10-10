Há 41 presidentes candidatos a câmaras que substituíram autarcas proibidos de se recandidatar

Há 41 candidatos nas eleições autárquicas de 2025 que já são presidentes de câmara, mas só agora lideram, pela primeira vez, listas para câmaras municipais. São os substitutos de autarcas que foram eleitos, em 2021, para o terceiro mandato consecutivo, e saíram, nos últimos anos, das câmaras municipais.

Um total de 57 câmaras viram a presidência mudar desde 2021 — 51 presidentes saíram antecipadamente já durante o terceiro e último mandato consecutivo permitido por lei. Entre esses, 19 foram eleitos deputados nas eleições legislativas de 2024 e 2025. Com as eleições europeias e as regionais, o número sobe para 25.



O PSD é o partido que mais trocou presidentes, e é também o que tem mais substitutos candidatos a presidências de câmaras — são 25, enquanto o PS apresenta 13 substitutos candidatos, a CDU apresenta dois e o JPP apresenta um.

Descubra que partido elegeu mais presidentes para um terceiro mandato há quatro anos, qual o partido que mais trocou presidentes — um trocou 100% dos autarcas no terceiro mandato —, as razões de cada saída, e as histórias de algumas substituições — e dos presidentes que se tornaram candidatos.

