Menos rua, afastar instabilidade e limpar a imagem. A campanha do PS quis“reencontrar os eleitores”

“Nestas matérias, o mais importante é mantermos um sentido de Estado, confiar na justiça e evitar precipitações”, disse José Luís Carneiro, num estilo bem diferente do antecessor Pedro Nuno Santos que, inúmeras vezes, referiu que Luís Montenegro não tinha “idoneidade” para ser chefe do governo. Aliás, José Luís Carneiro evitou sempre as possíveis consequências políticas e eleitorais da polémica – da única vez que apontou a mira a alguém, não foi a Montenegro ou ao PSD.

“O que para mim é incompreensível é que não tenha sido aberto um inquérito. Acho que essa é a explicação que deve dar o procurador da República: é porque é que não abriu um inquérito”, declarou o socialista, acrescentando ainda que os atores políticos não se devem intrometer no trabalho das instituições da justiça.

Da mesma forma, também no tema do Orçamento do Estado (OE2026), Carneiro mostrava que o PS não está interessado em mais nada sem ser em ganhar tempo e fôlego para recuperar a imagem antes de se apresentar de novo nas urnas. Nas negociações com o governo, os socialistas destrancaram a porta, disseram quais as condições para ficar aberta – deixar de fora a reforma laboral, temas de natureza laboral, do SNS e da Segurança Social –, o governo aceitou “as exigência” e, por isso, Carneiro disse tudo, só lhe faltou mesmo a palavra “viabilizar”.

“Respeitarei e honrarei a palavra que dei aos portugueses de contribuir para a estabilidade política no nosso país”, declarou esta quinta-feira em Braga, evitando, assim, deixar a decisão nas mãos do Chega e garantindo que do tema do OE2026 não surge uma crise política sobre a qual terá de tomar posição.

Partido unido e os temas (nem todos) que interessam

Para passar a imagem de um partido unido a trabalhar para “reencontrar os portugueses”, Carneiro convocou um plantel de estrelas do partido, desde aqueles que estão ao seu lado (como Augusto Santos Silva ou Fernando Medina) até outros que nem sempre o apoiaram internamente.