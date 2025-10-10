Montenegro, o líder do PSD e primeiro-ministro anunciou aumentos e prometeu aos candidatos do partido apoio do Governo

Luís Montenegro entra nas ações de campanha para as eleições autárquicas em mangas de camisa e sem gravata, mas ao longo do dia despe o fato de líder do PSD para rapidamente passar a ser o primeiro-ministro que responde a quem se queixa de baixas reformas e que nos comícios não se cansa de lembrar as medidas que o Governo tomou, o aumento de rendimentos, a redução de impostos, as medidas para a habitação e imigração e a aposta em mais seguranças nas principais cidades. Mas o líder do PSD que tem muita influência no primeiro-ministro, como disse Luís Montenegro no Minho, aproveita para garantir aos candidatos que podem contar com a ajuda do Governo para levarem a cabo as propostas que têm para os concelhos. Na Trofa e em Bragança, Luís Montenegro foi mais longe e chegou mesmo a garantir que a estrada para Rio de Onor vai ser construída e que no próximo ano haverá novidades sobre a Linha Verde do Metro até à Trofa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No Alentejo, anunciou o aumento do de 40 euros no Complemento solidário para idosos, uma medida que vai estar no Orçamento do Estado para o próximo ano que na quinta-feira foi entregue no Parlamento e apresentado pelo ministro das Finanças.

Apesar das críticas da oposição, que acusa Luís Montenegro de eleitoralismo e de usar o Governo para fazer campanha, o líder do PSD garante que tenta ser “comedido e cauteloso”, mas mais adiante acrescenta que “a minha responsabilidade é partilhar a nossa visão para o país, partilhar o sentido estratégico que, no caso do PSD, nós damos nas várias formas de intervenção que temos, e também na governação do país”, referiu em Évora. A Spinumviva na reta final da campanha Luís Montenegro tinha começado o dia a anunciar o aumento de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos, durante a tarde foi criticado pela oposição que considerou este anúncio eleitoralista, e à noite acabou “revoltado” com a notícia relacionada com a empresa familiar do primeiro-ministro. A CNN revelou que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime ao primeiro-ministro, que será decidido pelo procurador-geral da República. Pouco depois, a PGR emitia um comunicado onde garantia que nada tinha sido proposto e que a averiguação preventiva continua.

Uma "pouca-vergonha", "revoltado", "estupefacto", foram as palavras usadas pelo primeiro-ministro para qualificar a informação revelada ao final da tarde. No dia seguinte voltou a falar do tema, mas apenas para avisar o Ministério Público (MP) que apenas fala com este órgão sobre este caso e espera que o MP fale apenas com ele e não através da comunicação social. Questionado sobre porque ainda não entregou todos os documentos, o primeiro-ministro garante que essa é uma resposta a dar ao Ministério Público. Caravana de Norte a Sul em concelhos onde PSD aposta na vitória A volta do PSD foi desenhada a pensar nas autarquias que o partido pode recuperar ou vencer pela primeira vez no próximo domingo, ou aqueles onde pode perder para o Chega, como pode acontecer no Algarve, onde a comitiva foi duas vezes. Luís Montenegro não esteve em todas as capitais de distrito, onde o PSD obteve o melhor resultado há quatro anos. O líder do partido não esteve em Setúbal, Viseu ou Coimbra. Mas passou uma grande parte de um dia em Castelo Branco, onde o candidato foi autarca do PS e nas últimas eleições candidatou-se num movimento independente e obteve o segundo lugar, muito próximo dos socialistas. Este ano conta com o apoio do PSD e do CDS e Montenegro acredita que, “à boleia” deste movimento, o PSD pode ganhar esta capital de distrito.