Montenegro, o líder do PSD e primeiro-ministro anunciou aumentos e prometeu aos candidatos do partido apoio do Governo

Uma "pouca-vergonha", "revoltado", "estupefacto", foram as palavras usadas pelo primeiro-ministro para qualificar a informação revelada ao final da tarde.

No dia seguinte voltou a falar do tema, mas apenas para avisar o Ministério Público (MP) que apenas fala com este órgão sobre este caso e espera que o MP fale apenas com ele e não através da comunicação social. Questionado sobre porque ainda não entregou todos os documentos, o primeiro-ministro garante que essa é uma resposta a dar ao Ministério Público.

Caravana de Norte a Sul em concelhos onde PSD aposta na vitória

A volta do PSD foi desenhada a pensar nas autarquias que o partido pode recuperar ou vencer pela primeira vez no próximo domingo, ou aqueles onde pode perder para o Chega, como pode acontecer no Algarve, onde a comitiva foi duas vezes.

Luís Montenegro não esteve em todas as capitais de distrito, onde o PSD obteve o melhor resultado há quatro anos. O líder do partido não esteve em Setúbal, Viseu ou Coimbra.

Mas passou uma grande parte de um dia em Castelo Branco, onde o candidato foi autarca do PS e nas últimas eleições candidatou-se num movimento independente e obteve o segundo lugar, muito próximo dos socialistas. Este ano conta com o apoio do PSD e do CDS e Montenegro acredita que, “à boleia” deste movimento, o PSD pode ganhar esta capital de distrito.