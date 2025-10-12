Há 24 câmaras que nunca mudaram de força política

Para este domingo de eleições autárquicas, os holofotes brilham intensamente sobre os concelhos com mais população, mas também se pode fazer história em alguns dos municípios mais pequenos.

Existem 24 autarquias no país que nunca mudaram de força política desde o primeiro ato eleitoral do poder local, em 1976, e que podem ver um novo partido vencer desta vez.

Entre eles estão nove concelhos que sempre foram do PS, todos no Centro e Sul do país, outros nove que sempre foram do PSD - no Centro e Norte do país - e seis onde o PCP ou a CDU venceram em todas as autárquicas, no Alentejo e na zona de Setúbal.

Pelo PS, estão em jogo os concelhos de Alenquer, Campo Maior, Condeixa-a-Nova, Gavião, Lourinhã, Odivelas, Olhão, Portimão e Torres Vedras, onde nas legislativas os socialistas só foram o partido mais votado em um - Gavião. Nos outros, o Chega foi mais votado em quatro e a AD noutros quatro.

Pelo PSD, os concelhos que são sociais-democratas desde 1976 são Calheta e Câmara de Lobos, Arcos de Valdevez, Boticas, Mação, Penedono, Oleiros, Valpaços e Santa Maria da Feira. A AD foi a força mais votada em todas elas, nas últimas legislativas de maio deste ano.

Os concelhos que sempre foram comunistas são Avis, Arraiolos, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal e Serpa. Nestes concelhos que são bastiões de CDU, os comunistas não foram a força mais votada em nenhum dos seus nas legislativas, enquanto o Chega venceu em Seixal e Palmela e o PS foi o mais votados nos restantes.

Em 2021, foram sete os concelhos que viraram: três da CDU para o PS (Montemor-o-Novo, Moita e Mora); dois do PS para PSD (Cartaxo e Reguengos de Monsaraz); e dois do PSD para PS (Ferreira do Zêzere e Penela).