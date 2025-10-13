Autárquicas em números. Das 76 câmaras que mudaram de cor aos 165 presidentes no primeiro mandato

É o caso de Soure, que Rui Fernandes venceu (liderando um grupo de ex-militantes socialistas que se desfiliaram após perder as eleições internas), assim como de Vila Nova de Poiares, onde venceu Nuno Neves (eleito presidente de junta pelo PS em 2021), e de Condeixa-a-Nova, onde a nova presidente é Liliana Pimentel (vice-presidente dessa autarquia entre 2013 e 2021), que se desfiliou do PS.

Montijo tem uma história semelhante — Fernando Caria, o novo presidente, foi presidente de junta por 12 anos, eleito três vezes pelo PS. Figueiró dos Vinhos também: o Movimento Figueiró Independente é liderado por Carlos Lopes, ex-deputado socialista e candidato pela terceira vez ao município da região de Leiria.

A derrota do PSD em Mafra também tem história. Hugo Moreira Luís substituiu, em junho de 2024, Hélder Sousa Silva — eleito eurodeputado, estava já no terceiro mandato consecutivo em Mafra —, e chegou a ser anunciado como cabeça de lista dos sociais-democratas pela concelhia. Contudo, a comissão política nacional do PSD escolheu José Bizarro, derrotado por Hugo Moreira Luís nas eleições internas da concelhia, e o presidente substituto decidiu candidatar-se como independente. Venceu.