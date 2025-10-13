Menu
Há menos sete bastiões: em quase 50 anos de autárquicas, 17 câmaras só viram uma cor partidária

13 out, 2025 - 02:02 • Diogo Camilo

Seis bastiões caíram nas eleições deste domingo: o PSD perdeu para o PS em duas câmaras que governava desde 1976, enquanto os socialistas perderam Lourinhã e Torres Vedras para os sociais-democratas e Condeixa para uma antiga vice-presidente. Dos seus bastiões, a CDU acabou por perder Serpa para o PS e Santiago do Cacém para um independente.

Desde as primeiras eleições autárquicas, em 1976, são agora menos de uma dúzia e meia os concelhos que tiveram sempre a mesma força partidária nos comandos.

Com as eleições deste domingo, seis concelhos deixaram de ser bastiões dos partidos que os governavam: Condeixa-a-Nova, Lourinhã, Mação, Penedono, Serpa, Santiago do Cacém e Torres Vedras.

Entre os bastiões que deixaram de o ser, contra o que fazia prever, a CDU não foi a força partidária que menos perdeu: tinha seis e ficou sem dois (Serpa e Santiago do Cacém), mantendo os outros - Avis, Arraiolos, Palmela e Seixal, apesar de não ter sido a força mais votada em nenhum destes municípios nas eleições legislativas do passado mês de maio.

Em sentido contrário, o PS viu cair três dos seus nove bastiões: Lourinhã e Torres Vedras para o PSD e Condeixa para um movimento independente encabeçado por Liliana Pimentel, vice-presidente da autarquia socialista no anterior mandato e anteriormente militante do PS.

Já o PSD perdeu dois bastiões — em Mação e Penedono -, ambos para o PS.

Assim, restam agora 17 câmaras com uma única cor partidária em quase 50 anos: sete são do PSD (Calheta e Câmara de Lobos na Madeira, Oleiros, Boticas, Valpaços, Arcos de Valdevez e Santa Maria da Feira), seis são do PS (Campo Maior, Gavião, Portimão, Olhão, Odivelas e Alenquer) e quatro da CDU (Avis, Arraiolos, Seixal e Palmela).

[notícia corrigida com a informação sobre Santiago do Cacém]

