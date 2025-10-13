Portugal mais laranja: PSD volta a ser o partido com mais câmaras e freguesias

13 out, 2025 - 06:00 • Diogo Camilo
O PSD vai voltar a liderar a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), tendo sido a força política a vencer mais autarquias e assembleias de freguesias nas eleições autárquicas, depois do PS ter liderado nos últimos quatro atos eleitorais.
Ao todo, os sociais-democratas conquistaram 135 autarquias, contra 128 dos socialistas, conseguindo 1.447 entre mais de três mil juntas de freguesia, e voltam a estar à frente dos dois órgãos, algo que não faziam desde 2009.
Entres as vitórias dos sociais-democratas estão alguns concelhos chave que são dos que têm maior população: Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia e Cascais, além de outras vitórias importantes, como Braga, Guimarães ou o apoio a candidaturas independentes como Oeiras e Setúbal.
Nas últimas eleições, o PSD conseguiu apenas 114 câmaras, enquanto o PS teve vitórias em 149 autarquias. Já entre assembleias de freguesia, o PSD teve nas últimas eleições 1.206 presidentes da junta, enquanto o PS conseguiu 1.283.
Entre outros partidos, os movimentos independentes ganharam duas câmaras em comparação com as eleições anteriores - 22 em relação às 20 que tinham há quatro anos - e as mesmas juntas de freguesia nas duas eleições - 417.
Já o Chega surge como grande derrotado, tendo em conta a fasquia colocada por André Ventura, conseguindo as suas primeiras três câmaras e apenas 13 juntas de freguesia, além de 137 vereadores. Em 2021, o partido teve apenas 19 vereadores.
A CDU reduz no número de presidentes de câmara - de 19 para 12 - no número de vereadores, de 148 para 93, e no número de presidentes de junta de freguesia, de 112 para 97.
Já o CDS aumenta de seis para sete presidentes de câmara e de 41 para 44 presidentes de junta de freguesia, reduzindo no número de vereadores - de 31 para 28.