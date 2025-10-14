Autárquicas tiveram 5 empates e 10 freguesias decididas por um único voto

Uma dezena de freguesias decididas por um voto

Pela mais curta das margens, em outras dez freguesias, cantou-se vitória por apenas um voto.

Duas delas aconteceram nos Açores, mas em ilhas diferentes e com forças partidárias diferentes: em Bandeiras, no concelho de Madalena e ilha do Pico, o PS venceu com 191 votos, contra 190 do PSD; em Norte Pequeno, na Calheta e ilha de São Jorge, foi o PSD quem venceu com 71 votos, contra 70 do movimento independente "Norte Pequeno Para Todos", e apenas três votos em branco.

No distrito da Guarda houve mais duas freguesias a serem decididas por apenas um voto: em Pinhanços, no concelho de Seia, o PS venceu o PSD com 194 votos, contra 193 e segurou a junta de freguesia; em Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro, na capital de distrito, o movimento do autarca Sérgio Costa, com coligação Nós, Cidadãos e PPM, venceu com 87 votos, contra 86 do PS.

Em Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, no concelho de Montemor-o-Velho e distrito de Coimbra, o PS conseguiu 356 votos e venceu e destronou a coligação de PSD e CDS, que teve 355.

No distrito de Viseu, em Penalva do Castelo, a freguesia de Lusinde também ficou decidida por um único voto, a sorrir para o PS, que teve 87 contra 86 do PSD. Em São Pedro do Sul, na freguesia de Valadares, o PSD vingou-se e venceu com 240 votos contra 239 do PS.

Em Lindoso, no concelho de Ponte da Barca e distrito de Viana do Castelo, o PS conseguiu 152 votos e venceu a junta contra os 151 votos do PSD.

Vamos até Bragança e encontramos mais duas freguesias onde a vitória se decidiu por apenas um voto: em Meirinhos, no concelho de Mogadouro, o PS voltou a vencer o PSD, mas desta vez por apenas um voto - 115 contra 114 dos sociais-democratas; já em Vila Flor e Nabo encontram-se uma das mais finas margens, não só em número absoluto mas também em percentagem, porque votaram 1.438 pessoas e 684 votaram na coligação PSD e CDS e outras 683 votaram no PS, para uma diferença de 0,07%.

Em termos de percentagem em relação ao número de eleitores, esta é a terceira mais curta margem de vitória no país.

Mais curta ainda só em duas freguesias no distrito de Setúbal: em Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, onde votaram mais de 21 mil pessoas, a vitória foi decidida por apenas 11 votos a favor do PS e em detrimento da CDU - uma diferença de 0,05%; na Moita, em Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, a CDU venceu a junta por quatro votos numa freguesia onde votaram 11 mil pessoas, para uma margem de vitória de apenas 0,04%.