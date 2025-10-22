Balsemão, o "visionário" que foi quase tudo na democracia portuguesa

O jurista que pensava mais como jornalista

Dispensou o exame de admissão e entrou em Direito na Faculdade de Direito, no Campo Santana, em Lisboa. Ia de Vespa e assume, no seu livro de Memórias, que teve vários acidentes de mota, sem grandes prejuízos físicos, mas que preferia que os pais nem sonhassem.

Balsemão não hesita, classifica a maioria das aulas que tinha “de um modo geral desinteressante, para não dizer chatas”. Considerava o ensino antiquado e pouco estimulante. Lembra o “drama” de chumbar no 2.º ano, num curso em que só 20% dos alunos o concluíam. Conta que em casa “quase entrámos em luto profundo”, os pais tentaram consolá-lo, mas logo depois veio a austeridade: como castigo, teve um “verão triste” sem viagens, nem presentes.

Foi na Faculdade que estreitou amizades que levaria para a vida. Diz que foi no Campo Santana que aprendeu a “pensar, lutar, rejeitar”. Foi aluno de Marcello Caetano, que haveria de se tornar no rosto do Estado Novo pós-salazarista, e recorda um “grande professor”, com quem depois se desentendeu politicamente.

Fez o 5.º ano da universidade na tropa (serviço militar obrigatório), onde esteve durante três anos e meio, e no 6.º ano especializou-se no “Curso Complementar” na área de ciências politico-económicas. “A política começava a interessar-me cada vez mais”, lembra.

No percurso militar passou pela Força Aérea. Teve um bom percurso que culminou com um convite para o gabinete de Kaúlza de Arriaga, então subsecretário de Estado da Aeronáutica. Os pais entenderam o convite como uma “reconversão ao salazarismo”, depois de um percurso de afastamento que Balsemão ia fazendo.

Contacto com a jornalismo e com o Governo de Salazar

Ainda na vida militar, Balsemão assegura que o “contacto com a imprensa era nulo”, que só tinha feito algumas visitas ao "Diário Popular". Mas foi nessa altura que é indicado para chefe de redação na revista "Mais Alto", a publicação mensal oficial da Força Aérea.

A memória mais “viva” que tinha era a de uma reportagem em Londres, que descreve como “um tanto ridículo”. Foi incumbido de ir ao Reino Unido para responder a uma reportagem da BBC, que tinha denunciado péssimas condições de vida e a existência de larguíssimos bairros da lata em Lisboa. A ideia era mostrar que isso também acontecia na capital britânica.

Balsemão era ajudante de um chefe militar, Kaúlza de Arriaga, fiel a Salazar – e que foi promovido depois de recusar-se a alinhar na "Abrilada". Diz que começou a sentir algum desconforto nas raras vezes a que tinha acesso a documentos confidenciais da PIDE, e que tinham acusações graves a pessoas sobre quem ele tinha uma “opinião positiva”. Garante que chegou a avisar algumas dessas figuras de que estariam sob vigia da polícia política.

Voltou à vida civil e começou a trabalhar como advogado. É nessa altura que tem a oportunidade – “preparada pelo pai” – para entrar para o "Diário Popular", um jornal lisboeta de grande tiragem na altura. Ocupou “um lugar que não existia”: secretário de direção.

Lembra uma redação diversa, que tanto tinha jornalistas que “apoiavam o regime vigente” como comunistas. No entanto, a redação seria na sua maioria “oposicionista” ao Salazarismo.

Assume que a ideia era, a prazo, tornar-se diretor do "Diário Popular". No dia-a-dia, recorda o forte ataque da censura. No jornal, que contava com mais de 100 mil tiragens por dia, foi estabelecendo contacto com o mundo intelectual e político. Foi nessa altura que começou a dar-se bem com Mário Soares e Maria Barroso, e chegou a fazer um louvor no jornal à mulher de Mário Soares, o que não agradou à censura.

“O confronto quotidiano com os cortes dos censores despertou-me para a vida política”, recorda. Ia fazendo um caminho de oposição ao regime.