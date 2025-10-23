Amor a Portugal e "luta pela democracia". Velório de Balsemão juntou direita e esquerda

23 out, 2025 - 00:24 • Ricardo Vieira, com Lusa
De políticos de vários quadrantes políticos a antigos e atuais governantes, de figuras públicas a ilustres desconhecidos, centenas de pessoas marcaram presença, esta quinta-feira, no velório público de Francisco Pinto Balsemão, na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.
O antigo primeiro-ministro e fundador do PSD, que morreu na terça-feira, aos 88 anos, começou a ser velado pelas 18h30, com longas filas ao longo da tarde e noite para uma derradeira homenagem ao homem que deixou um legado marcante na comunicação social, ao criar o Expresso e a primeira televisão privada, a SIC.
Logo na primeira hora passaram pelo velório as mais altas entidades do Estado. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, chegaram e saíram juntos, depois de permanecerem cerca de uma hora no interior da igreja.
Mais tarde, chegou aos Jerónimos o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, acompanhado pela mulher, Manuela Eanes.
Em declarações aos jornalistas, Ramalho Eanes recordou a ação "extremamente importante" de Balsemão "na luta pela democracia, desde os tempos da Ala Liberal", no Parlamento, antes do 25 de Abril de 1974.
“A sua ação foi extremamente importante na luta pela democracia, e isso desde os tempos da Ala Liberal, na sua luta por uma democracia mais livre, autêntica e responsável e pela formação de um partido extremamente importante, o PSD, e pela participação na governação desse partido”, salientou.
Ramalho Eanes recorda a passagem de Balsemão pela liderança do Governo, após a morte de Sá Carneiro, em Camarate.
“Há aspetos muito importantes das responsabilidades governativas e há um que eu considero particularmente importante, porque foi desenvolvido numa altura de grande crispação e dificuldades, que foi a sua ação como primeiro-ministro e da qual ele saiu com sucesso e desempenhou com patriotismo”, assinalou.
Também marcaram presença os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho - que quis aguardar na fila de acesso geral do público, prescindindo do direito protocolar de passar à frente.
Passos Coelho recordou Francisco Pinto Balsemão como "uma figura marcante da democracia" portuguesa e "para as gerações vindouras".
Foi também uma "figura central na criação de uma grande partido", disse o antigo primeiro-ministro, admitindo que o PSD de hoje é diferente do de então, o que considerou natural.
Já Santana Lopes disse nunca ter conhecido "ninguém como o Dr. Francisco Pinto Balsemão, com a capacidade de aceitar, de bom grado e com respeito, as diferenças de opinião, porque mesmo os maiores democratas, às vezes, têm dificuldade”.
Compareceram também a antiga candidata presidencial Ana Gomes, os candidatos a Presidente da República António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, Luís Marques Mendes, antigo presidente do PSD, e Jorge Pinto, deputado do Livre.
Estiveram presentes antigos ministros, como João de Deus Pinheiro, Fernando Faria de Oliveira, Basílio Horta, Luís Pedro Mota Soares, Pedro Siza Vieira, António Vitorino e Guilherme d'Oliveira Martins.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também marcou presença.
O líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, e vários deputados do PSD, incluindo a vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, passaram igualmente pelo velório. Sérgio Sousa Pinto, João Soares, Isabel Soares, Pedro Roseta, Filipa Roseta e Francisco Louçã foram outras das figuras que prestaram homenagem a Pinto Balsemão.
Entre personalidades da televisão e do jornalismo, tanto do universo da Impresa quanto de outros grupos de comunicação, estiveram presentes nomes como Bárbara Guimarães, João Baião, Andreia Rodrigues, Daniel Oliveira, Ricardo Costa, António José Teixeira, Clara Ferreira Alves e Ricardo Araújo Pereira.
A fila de acesso à igreja estendeu-se até ao cruzamento entre a Praça do Império e a Rua dos Jerónimos durante a maior parte do tempo da realização do velório, e a entrada na igreja prolongou-se para além da hora prevista para o final, até às 22h30.
Pelo facto de Balsemão ter sido primeiro-ministro, as cerimónias fúnebres têm honras militares, com escolta de cadetes das academias dos três ramos militares (Exército, Marinha e Força Aérea).
Na missa, que se realiza na quinta-feira às 13h00 no Mosteiro dos Jerónimos, e que será presidida pelo cardeal patriarca emérito de Lisboa D. Manuel Clemente, será ainda prestada guarda de honra por militares da Força Aérea, uma vez que Balsemão foi oficial deste ramo.
O funeral será reservado à família.
O Governo decretou dois dias de luto nacional, coincidindo com as cerimónias fúnebres.
O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante número um do PSD, do qual também foi presidente, morreu na terça-feira, aos 88 anos.
Francisco Pinto Balsemão presidia ao grupo de comunicação social Impresa, do qual fazem parte o Expresso, que fundou ainda durante a ditadura, em 1973, e a SIC, primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992.
Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata Partido Social Democrata (PSD).
Após a morte de Francisco Sá Carneiro, Balsemão assumiu a presidência do PSD, entre 1980 e 1983, e chefiou o VII e o VIII governos constitucionais, da AD, entre 1981 e 1983.
Era membro do Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República.