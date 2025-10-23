Amor a Portugal e "luta pela democracia". Velório de Balsemão juntou direita e esquerda

Antes, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no local durante cerca de dez minutos.



Mais tarde, chegou aos Jerónimos o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, acompanhado pela mulher, Manuela Eanes.

Em declarações aos jornalistas, Ramalho Eanes recordou a ação "extremamente importante" de Balsemão "na luta pela democracia, desde os tempos da Ala Liberal", no Parlamento, antes do 25 de Abril de 1974.

“A sua ação foi extremamente importante na luta pela democracia, e isso desde os tempos da Ala Liberal, na sua luta por uma democracia mais livre, autêntica e responsável e pela formação de um partido extremamente importante, o PSD, e pela participação na governação desse partido”, salientou.

Ramalho Eanes recorda a passagem de Balsemão pela liderança do Governo, após a morte de Sá Carneiro, em Camarate.

“Há aspetos muito importantes das responsabilidades governativas e há um que eu considero particularmente importante, porque foi desenvolvido numa altura de grande crispação e dificuldades, que foi a sua ação como primeiro-ministro e da qual ele saiu com sucesso e desempenhou com patriotismo”, assinalou.

Também marcaram presença os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho - que quis aguardar na fila de acesso geral do público, prescindindo do direito protocolar de passar à frente.



Passos Coelho recordou Francisco Pinto Balsemão como "uma figura marcante da democracia" portuguesa e "para as gerações vindouras".

Foi também uma "figura central na criação de uma grande partido", disse o antigo primeiro-ministro, admitindo que o PSD de hoje é diferente do de então, o que considerou natural.