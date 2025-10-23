Ministro das Finanças critica PS por pedir aumento das pensões e avisa: bónus extra “é mais difícil” em 2026

Isso quer dizer que o Governo rejeita esta proposta?

O Parlamento é soberano e, como referiu há pouco, a AD não dispõe de uma maioria absoluta. Eu creio que foge da linha de responsabilidade que o Dr. José Luis Carneiro apontou quando o Orçamento foi apresentado, e logo a seguir disse que viabilizaria através de uma abstenção. Eu creio que foge dessa linha de responsabilidade.

Quando o PS defende o aumento permanente de pensões e também a descida do IVA para os bens essenciais, está a manter as propostas de Pedro Nuno Santos?

Pois, é pena porque o país precisa de um Partido Socialista centrista, moderado, responsável, não foi isso que teve na anterior liderança e com os resultados que se viu. Aliás, estou à vontade porque em campanha disse que Pedro Nuno Santos era um mau líder do PS e confirmou-se. Espero que o Partido Socialista possa manter uma linha de responsabilidade e de confiança.

E o Governo espera também mais responsabilidade por parte do Chega para negociar este Orçamento na Assembleia da República?

Nós sempre dissemos que negociamos com todos. E logo no início de setembro, falámos com todos os partidos, portanto estamos abertos a negociar com todos os partidos, desde que não se ponha em causa o equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública, e que naturalmente não se ponha em causa aquilo que é a ação transformadora e reformista do Governo.

Quando apresentou o Orçamento disse logo que não havia propriamente margem para medidas adicionais. Mas o Governo não deixou uma folga para acomodar algumas propostas de alteração?

Nós devemos pautar agora a fase do Parlamento por uma grande responsabilidade. O país terá de executar no próximo ano um valor de PRR muito elevado, no qual os empréstimos, como eu já referi, valem 2,5 mil milhões de euros. Nós estamos a projetar para o próximo ano um superavit de 0,1%.

Sem estes empréstimos PRR, o superavit seria naturalmente 0,9%. Portanto, também é importante desmistificar aqui a ideia de que o país está a ter superavits baixos. Isso não é verdade.

Se nós retirarmos a componente de empréstimos PRR, foi cerca de 600 milhões o ano passado, este ano será um bocadinho acima de 1.000 milhões e 2,5 mil milhões no próximo ano, se retirarmos o suplemento extraordinário de pensionistas de 2024 e 2025 e decisões judiciais que o Estado tem de pagar. Por exemplo, este ano devolver o adicional de solidariedade à banca, nós mantemos superavits próximos de 1%, 0,9 o ano passado, 1,1 este ano, 0,7 no próximo ano. Em todo o caso, o Parlamento tem de tomar uma decisão na discussão, na especialidade, se quer executar a totalidade do PRR nos empréstimos e manter o equilíbrio orçamental ou não?

Se quiser, estas duas premissas, então o valor que temos superavits são cerca de 260 milhões de euros, o que significa que a margem é praticamente inexistente.

E por isso mesmo será expectável também para 2026 o Governo atribuir o extra às pensões mais baixas como fez em 2024 e este ano?

Repare, é muito mais difícil em 2026 porque de facto, por estes fatores que eu referi, nomeadamente nos empréstimos PRR, nós mantemos o ponto que dissemos em 2024 e 2025, dependerá da execução orçamental. Mas é bastante mais difícil fazê-lo em 2026 do que foi fazê-lo em 2024 ou 2025 porque estes empréstimos PRR, uma decisão do anterior Governo de maioria absoluta do Dr. António Costa, pesam muito nas contas públicas no próximo ano.

Combustíveis? Aquilo que nós vamos procurar é, nos momentos de baixa do preço, procurar reverter lentamente este desconto

Este Orçamento é omisso quanto à reversão dos apoios em sede de Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Já disse que o Governo está a ser muito pressionado pela Comissão Europeia para reverter estes apoios. O Governo já encontrou a fórmula para reverter com este apoio?

Estes descontos de ISP foram criados em 2022, no Governo de maioria absoluta do Dr. António Costa, com carácter temporário, que tinha a ver com a guerra na Ucrânia e com o aumento do preço do petróleo, que ficou a 120, 130 dólares o barril, agora está à volta de 60. Começou a ser revertida em 2023, ainda no Governo do Dr. António Costa, mas ainda falta reverter uma parte.

A Comissão Europeia, desde 2023, que vem sinalizando a Portugal que é necessário fazer essa reversão, no Programa Orçamental de Médio Prazo que apresentámos em outubro do ano passado, a Comissão Europeia aprovou sem qualquer reserva, mas com um reparo sobre esta matéria. No dia 30 de junho recebemos novamente uma carta do comissário Valdis Dombrovskis onde volta a frisar o tema. Aquilo que nós vamos procurar é, nos momentos de baixa do preço, procurar reverter lentamente este desconto.