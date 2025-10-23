Ministro Finanças acusa PS de "ser contraditório" quando propõe aumento das pensões e avisa que "margem orçamental é mínima"

23 out, 2025 - 18:00 • Manuela Pires
O ministro das Finanças acusa o PS de estar a ser "contraditório" quando propõe usar o saldo da Segurança Social para aumentar permanentemente as pensões mais baixas, avisando que esse aumento da despesa é estrutural.
Em entrevista à Renascença, Joaquim Miranda Sarmento reconhece que será muito difícil no próximo ano ao Governo atribuir um suplemento extra às pensões mais baixas, como aconteceu o ano passado e este ano.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na véspera do Governo defender a proposta de Orçamento na Assembleia da República, o ministro avisa que a margem orçamental é muito reduzida e pede responsabilidade ao Parlamento.
Revela, ainda, que para responder à exigência da Comissão Europeia sobre o fim dos apoios em sede de Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP), o Governo vai tentar reverter o desconto quando os preços dos combustíveis baixarem.
A proposta de Orçamento do Estado para 2026 começa esta sexta-feira a ser discutida na Assembleia da República. Um pouco à semelhança do que aconteceu o ano passado não tem política públicas. É um Orçamento sem história ou qual é a marca de água desta proposta do Governo?
Em primeiro lugar, nós na oposição e no Governo sempre dissemos que o Orçamento deve ser um instrumento das políticas do Governo, mas não deve substituir-se à discussão dessas políticas. Daí que, quando as políticas têm de ir ao Parlamento, quando são competência da Assembleia, vão em proposta de lei, foi assim no IRS, no IRC, na imigração e será assim em outras matérias. Isto para permitir uma discussão específica e concreta sobre cada uma das medidas, cada uma das políticas e depois deixar que o Parlamento decida sobre essa matéria.
E também para facilitar uma viabilização do Orçamento uma vez que o Governo não tem a maioria no Parlamento?
Sobretudo para que o Orçamento seja o reflexo financeiro, do lado da receita e da despesa, daquilo que são as decisões do Governo e do Parlamento. Mas a marca d'água deste Orçamento, além do equilíbrio orçamental e da redução da dívida pública, que vai continuar para valores abaixo dos 90% no próximo ano, é sobretudo o instrumento para concretizar aquilo que é uma agenda transformadora do Governo.
O Governo está a transformar a economia, a administração pública, a reduzir a burocracia, a melhorar os serviços públicos e o orçamento é apenas, e uso aqui o apenas com algum peso, a tradução financeira das políticas do Governo e também de algumas decisões que o Parlamento tomou, sobretudo na legislatura anterior, contra a vontade do Governo e que pesam do ponto de vista orçamental.
Orçamento do Estado 2026
Líder do PS criticou receita adicional de mil milh(...)
Nomeadamente as portagens e uma redução mais acentuada do IRS e também o aumento das pensões…
Sim, e o IVA da eletricidade. Foram essas quatro medidas que pesam cerca de 1.000 milhões todos os anos.
O país já assistiu a uma "abstenção violenta", na altura era líder do PS António José Seguro, agora o PS avança com uma "abstenção exigente". Sempre foi muito crítico da liderança de Pedro Nuno Santos, que avaliação é que faz de José Luís Carneiro nestes poucos meses à frente do Partido Socialista?
Há diferenças entre as duas lideranças, o Dr. José Luís Carneiro é um líder mais moderado, mais centrista, mais ponderado. E creio que foi importante que o Partido Socialista tenha assumido a responsabilidade de ser oposição, mas uma oposição responsável e confiável. E o Partido Socialista disse que se o Governo não tivesse medidas políticas, nomeadamente na fiscalidade, na segurança social, na imigração, na saúde, no Orçamento, que viabilizaria esse Orçamento. E, portanto, é de saudar aquilo que é a posição do Partido Socialista de viabilizar o Orçamento.
No entanto, já é um bocadinho contraditório aquilo que foi dito nestes últimos dias pelo Dr. José Luís Carneiro, que viabiliza, mas com medidas que quer ver, aparentemente, aprovadas no Orçamento.
Se o país quer manter o equilíbrio orçamental existente e uma redução da dívida, é importante que o Parlamento tenha a responsabilidade
As propostas de alteração que apresentou esta semana…
Eu creio que esse é repetir o erro que a anterior liderança fez, porque, ainda para mais num contexto em que, por causa dos empréstimos PRR, que são cerca de 2,5 mil milhões de euros, 0,8 do PIB, sensivelmente, Portugal tem para o ano um equilíbrio orçamental próximo de zero, 0,1%. E, portanto, se o país quer manter o equilíbrio orçamental existente e uma redução da dívida, é importante que o Parlamento tenha a responsabilidade. No PS, não sei se agora há um desvio desse comportamento responsável, eu espero que não.
Está a falar das propostas que José Luís Carneiro fez no encerramento das jornadas parlamentares do PS, propostas de alteração ao Orçamento do Estado, para aumentar de forma permanente as pensões e reduzir o IVA em alguns bens essenciais. O líder do PS garante que não aumenta a despesa. O Governo está aberto a negociar alguma destas propostas?
Em primeiro lugar, quero fazer uma pequena correção. Se aumentamos de forma extraordinária as pensões, estamos a aumentar a despesa e a despesa estrutural. Uma coisa diferente foi aquilo que o Governo fez em 2024 e 2025 em função da margem orçamental, e não do saldo da Segurança Social ao atribuirmos um suplemento extraordinário aos pensionistas.
E isso tem a flexibilidade de não criar despesa estrutural e poder ser gerido ano a ano. O saldo da Segurança Social deve ser para reforçar aquilo que é a sustentabilidade a médio e longo prazo da Segurança Social. E, portanto, nós não podemos usar saldos que poderão ou não ser superiores àqueles que estamos a estimar.
Usar saldos para aumentar a despesa estrutural é contraditório com aquilo que tem sido dito pelo Partido Socialista de que a despesa estrutural está a aumentar
O líder do PS falou em mais de mil milhões...
Eu creio que o valor que foi avançado é um valor absolutamente exagerado, mas vamos admitir que é mais 100 ou 150 milhões, não sei, as estimativas, obviamente, têm sempre um intervalo de confiança.
Agora, usar saldos para aumentar a despesa estrutural é contraditório com aquilo que tem sido dito pelo Partido Socialista de que a despesa estrutural está a aumentar. E, por isso, os saldos da Segurança Social, se forem maiores do que aqueles que estamos a projetar, estão a contribuir para uma ainda maior sustentabilidade da Segurança Social no médio e longo prazo.
Isso quer dizer que o Governo rejeita esta proposta?
O Parlamento é soberano e, como referiu há pouco, a AD não dispõe de uma maioria absoluta. Eu creio que foge da linha de responsabilidade que o Dr. José Luis Carneiro apontou quando o Orçamento foi apresentado, e logo a seguir disse que viabilizaria através de uma abstenção. Eu creio que foge dessa linha de responsabilidade.
Quando o PS defende o aumento permanente de pensões e também a descida do IVA para os bens essenciais, está a manter as propostas de Pedro Nuno Santos?
Pois, é pena porque o país precisa de um Partido Socialista centrista, moderado, responsável, não foi isso que teve na anterior liderança e com os resultados que se viu. Aliás, estou à vontade porque em campanha disse que Pedro Nuno Santos era um mau líder do PS e confirmou-se. Espero que o Partido Socialista possa manter uma linha de responsabilidade e de confiança.
E o Governo espera também mais responsabilidade por parte do Chega para negociar este Orçamento na Assembleia da República?
Nós sempre dissemos que negociamos com todos. E logo no início de setembro, falámos com todos os partidos, portanto estamos abertos a negociar com todos os partidos, desde que não se ponha em causa o equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública, e que naturalmente não se ponha em causa aquilo que é a ação transformadora e reformista do Governo.
Quando apresentou o Orçamento disse logo que não havia propriamente margem para medidas adicionais. Mas o Governo não deixou uma folga para acomodar algumas propostas de alteração?
Nós devemos pautar agora a fase do Parlamento por uma grande responsabilidade. O país terá de executar no próximo ano um valor de PRR muito elevado, no qual os empréstimos, como eu já referi, valem 2,5 mil milhões de euros. Nós estamos a projetar para o próximo ano um superavit de 0,1%.
Sem estes empréstimos PRR, o superavit seria naturalmente 0,9%. Portanto, também é importante desmistificar aqui a ideia de que o país está a ter superavits baixos. Isso não é verdade.
Se nós retirarmos a componente de empréstimos PRR, foi cerca de 600 milhões o ano passado, este ano será um bocadinho acima de 1.000 milhões e 2,5 mil milhões no próximo ano, se retirarmos o suplemento extraordinário de pensionistas de 2024 e 2025 e decisões judiciais que o Estado tem de pagar. Por exemplo, este ano devolver o adicional de solidariedade à banca, nós mantemos superavits próximos de 1%, 0,9 o ano passado, 1,1 este ano, 0,7 no próximo ano. Em todo o caso, o Parlamento tem de tomar uma decisão na discussão, na especialidade, se quer executar a totalidade do PRR nos empréstimos e manter o equilíbrio orçamental ou não?
Se quiser, estas duas premissas, então o valor que temos superavits são cerca de 260 milhões de euros, o que significa que a margem é praticamente inexistente.
E por isso mesmo será expectável também para 2026 o Governo atribuir o extra às pensões mais baixas como fez em 2024 e este ano?
Repare, é muito mais difícil em 2026 porque de facto, por estes fatores que eu referi, nomeadamente nos empréstimos PRR, nós mantemos o ponto que dissemos em 2024 e 2025, dependerá da execução orçamental. Mas é bastante mais difícil fazê-lo em 2026 do que foi fazê-lo em 2024 ou 2025 porque estes empréstimos PRR, uma decisão do anterior Governo de maioria absoluta do Dr. António Costa, pesam muito nas contas públicas no próximo ano.
Combustíveis? Aquilo que nós vamos procurar é, nos momentos de baixa do preço, procurar reverter lentamente este desconto
Este Orçamento é omisso quanto à reversão dos apoios em sede de Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Já disse que o Governo está a ser muito pressionado pela Comissão Europeia para reverter estes apoios. O Governo já encontrou a fórmula para reverter com este apoio?
Estes descontos de ISP foram criados em 2022, no Governo de maioria absoluta do Dr. António Costa, com carácter temporário, que tinha a ver com a guerra na Ucrânia e com o aumento do preço do petróleo, que ficou a 120, 130 dólares o barril, agora está à volta de 60. Começou a ser revertida em 2023, ainda no Governo do Dr. António Costa, mas ainda falta reverter uma parte.
A Comissão Europeia, desde 2023, que vem sinalizando a Portugal que é necessário fazer essa reversão, no Programa Orçamental de Médio Prazo que apresentámos em outubro do ano passado, a Comissão Europeia aprovou sem qualquer reserva, mas com um reparo sobre esta matéria. No dia 30 de junho recebemos novamente uma carta do comissário Valdis Dombrovskis onde volta a frisar o tema. Aquilo que nós vamos procurar é, nos momentos de baixa do preço, procurar reverter lentamente este desconto.
Orçamento do Estado
Governo quer acabar com o desconto no ISP sem aume(...)
E se o preço aumentar?
Repare, as flutuações de mercado existem todas as semanas, nós procuraremos tornar este instrumento o mais neutro possível em termos do preço final dos combustíveis.
Este Orçamento está construído na base de um cenário de que a economia cresce 2,3%. Nenhuma das instituições, quer o Banco de Portugal, o Conselho das Finanças Públicas e também instituições internacionais apontam para esta meta, porque continua tão otimista?
Primeiro lugar, as previsões que referiu, com exceção do Conselho das Finanças Públicas, estão todas muito próximas dos 2,3%, o Banco de Portugal também 2,1% ou 2,2%, portanto todas com diferenças de uma a duas décimas que nestes modelos são relativamente despiciendos. Nós em 2024 tivemos um crescimento de 2,1% e também nenhuma das instituições previa um crescimento tão elevado.
Temos a confiança de que, por um lado, a economia portuguesa está a ter um bom desempenho, há um efeito de investimento privado muito significativo no próximo ano, porque estamos a atrair de facto muito investimento privado, não só nos serviços mas também na indústria, há o efeito naturalmente do PRR, as famílias portuguesas estão com níveis de poupança iguais ou até ligeiramente superiores àqueles que ocorreram em 2020, no ano da pandemia, em 2024, a taxa de poupança face ao rendimento disponível foi de 12,2%, no ano de 2020 tinha sido cerca de 12% e isso significa que as famílias portuguesas, se sentirem confiança, também têm capacidade para consumir mais, portanto há aqui vários fatores, mas sobretudo o investimento que traz aí otimismo.
Adicionalmente a isso, a grande incerteza que existiu no primeiro semestre deste ano, relativamente às exportações por via das tarifas, estará terminada, as tarifas estão decididas, não foi uma boa solução, na minha opinião, seria preferível não existir tarifas, mas pelo menos a incerteza terminou e os agentes económicos já sabem com aquilo que contam. Nós continuamos razoavelmente otimistas, quer sobre o crescimento deste ano, quer sobre o crescimento do próximo ano.