A “abstenção exigente” explicada aos jovens e o futuro de Carneiro pós-PS, o partido que “não é uma força de bloqueio”

O líder socialista, tal como já tinha feito no início desta semana no debate do OE na generalidade, referiu que o partido que lidera está a fazer um “exercício” de “boa fé” e insiste nas propostas que fez ao primeiro-ministro. Desde logo, a disponibilidade de o Governo usar parte do saldo da Segurança Social – 400 milhões de euros – para o aumento das pensões ou a utilização das receitas do ISP para fazer baixar o IVA dos bens “mais básicos”. O líder do PS quer ainda a revisão do suplemento aos antigos combatentes e da lei de financiamento das autarquias.

O líder do PS diz que o Governo tem “um ano para responder às pessoas e nós cá estaremos para apresentar propostas”, deixando antever que estas poderão constar do lote de alterações ao OE que os socialistas irá apresentar em breve.

Pedro quer ser eurodeputado. Carneiro pede para “nunca transigir nos valores e nos princípios”

Na fase das perguntas colocadas pelos alunos da António Damásio, o líder do PS foi confrontado com a questão de um adolescente de 13 anos, o Pedro, que, no futuro, quer ser eurodeputado e questionou Carneiro sobre a forma “como começar” a carreira política.

O líder socialista puxou a fita do tempo atrás e contou a sua própria experiência como “líder de um grupo de jovens católicos”. Ao jovem Pedro, Carneiro aconselhou que a escolha da carreira “tem a ver com a vocação”, justificando que “sempre” foi “muito sociável”, e que cada um deve “viver” a sua vocação. “A vida é um dom, temos de a viver o mais plenamente possível”, sentenciou o líder socialista.

Mais adiante, Carneiro explicou que “é preciso ter valores. Uma árvore que não tenha raízes boas é das primeiras a cair”, argumentou o líder do PS, deixando o que pode ser lido como um recado implícito para os que criticam a sua estratégia na liderança do partido: “Nunca transigir nos valores e nos princípios. Lá no fundo todos sabemos o que está bem e o que está mal”. Ao jovem Pedro, o líder socialista sentenciou: “Se fizeres isso, as oportunidades emergem”.

Questionado ainda pelos alunos sobre as soluções para o problema da habitação, Carneiro respondeu que “o OE não dá” respostas e que “é um vazio” sobre esta área. O líder do PS diz mesmo temer “o que venha a acontecer”, abrindo porém, a porta ao diálogo com o Governo: “Estamos disponíveis para participar nas soluções para a primeira urgência nacional, a par com a saúde e a educação”.