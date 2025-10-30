A “abstenção exigente” explicada aos jovens e o futuro de Carneiro pós-PS, o partido que “não é uma força de bloqueio”

30 out, 2025 - 17:02 • Susana Madureira Martins
Um dia depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter feito o primeiro serviço no jogo de voleibol com as alunas da escola D.Filipa de Lencastre, em Lisboa, o líder do PS, José Luís Carneiro, fez (quase) o mesmo, deslocou-se esta quinta-feira à escola António Damásio, nos Olivais, para dar uma aula sobre ciência política, só não praticou qualquer desporto.
Na semana em que o Parlamento aprovou a proposta de Orçamento do Estado (OE), o secretário-geral do PS quis justificar, mais uma vez, a opção do partido que lidera pela “abstenção exigente” na votação do diploma do Governo e logo que iniciou a intervenção no auditório (pouco cheio) de alunos, Carneiro anunciou que “depois da vida profissional” quer “dar aulas no secundário”.
Antes, ao fazer o percurso até ao auditório da António Damásio, o líder socialista tinha parado algumas vezes para falar com alguns alunos que o foram abordando, explicou-lhes a situação académica dos seus próprios filhos e aconselhou a leitura de “A cidade e as serras” de Eça de Queiroz, explicando que se trata de um romance sobre o confronto entre o “meio rural e urbano”.
Mais à frente, ainda antes de a comitiva socialista chegar ao auditório, foi perfeitamente audível ouvir alguns alunos a gritar repetidamente “Chega, Chega” à passagem de José Luís Carneiro, que ou não ouviu ou pura e simplesmente ignorou a provocação.
Chegado ao auditório, Carneiro explicou, de pé, porque é que o PS optou pela “abstenção exigente” da proposta de Orçamento do Estado, deixando claro que, eleitoralmente, o partido sairia penalizado. “As pessoas não queriam eleições, havia um cansaço democrático que beneficia as forças anti-democráticas”, justificou o secretário-geral socialista.
Para Carneiro, ficou clara a convicção de que os cidadãos “não queriam mais crise política e queriam estabilidade política”. Sendo assim, o voto contra na proposta de OE “serviria para a maioria dizer que as forças da oposição serviram como força de bloqueio”. E o líder socialista quer o partido a distinguir-se de outras forças políticas à esquerda ou à direita: “O PS não é um partido de bloqueio”.
Carneiro quis ainda deixar claro, para fora e para dentro do partido, que precisa de tempo. Admite que as respostas a “problemas estruturais exigem um planeamento devido e atempado e depois um tempo de maturação em diálogo com a sociedade civil”. É nisso que o líder do PS anda empenhado, em mostrar-se.
Para que as propostas do PS´, e deste secretário-geral do partido, sejam conhecidas “há um tempo” que é preciso respeitar. Carneiro deu, de resto, o exemplo dos próprios jovens do secundário: “Como acontece com a vossa vida na preparação das provas”.
De resto, há meses que o líder do PS anda a estender a teia. Aos alunos da António Damásio, o líder socialista lembrou a conversa que teve em julho com o primeiro-ministro em que definiu as linhas vermelhas para poder viabilizar a proposta de OE: as questões laborais, fiscais e a lei de bases da Saúde.
O Governo cumpriu, mas Carneiro avisa: “Não deixamos de ser críticos do OE”, referindo como exemplo o que considera ser o “problema de credibilidade” na forma como o executivo “sub-orçamentou” a despesa na saúde.
“Não é crível que se possam cortar 10% na saúde”, argumenta o líder do PS, que salienta que “este ano o SNS já vai com um défice de dois mil milhões de euros”. Carneiro deixa no ar uma questão: “Como é possível garantir que haja uma redução da despesa na saúde com um défice destes?”
Saúde
"Compete ao primeiro-ministro comunicar à ministra(...)
O líder socialista, tal como já tinha feito no início desta semana no debate do OE na generalidade, referiu que o partido que lidera está a fazer um “exercício” de “boa fé” e insiste nas propostas que fez ao primeiro-ministro. Desde logo, a disponibilidade de o Governo usar parte do saldo da Segurança Social – 400 milhões de euros – para o aumento das pensões ou a utilização das receitas do ISP para fazer baixar o IVA dos bens “mais básicos”. O líder do PS quer ainda a revisão do suplemento aos antigos combatentes e da lei de financiamento das autarquias.
O líder do PS diz que o Governo tem “um ano para responder às pessoas e nós cá estaremos para apresentar propostas”, deixando antever que estas poderão constar do lote de alterações ao OE que os socialistas irá apresentar em breve.
Na fase das perguntas colocadas pelos alunos da António Damásio, o líder do PS foi confrontado com a questão de um adolescente de 13 anos, o Pedro, que, no futuro, quer ser eurodeputado e questionou Carneiro sobre a forma “como começar” a carreira política.
O líder socialista puxou a fita do tempo atrás e contou a sua própria experiência como “líder de um grupo de jovens católicos”. Ao jovem Pedro, Carneiro aconselhou que a escolha da carreira “tem a ver com a vocação”, justificando que “sempre” foi “muito sociável”, e que cada um deve “viver” a sua vocação. “A vida é um dom, temos de a viver o mais plenamente possível”, sentenciou o líder socialista.
Mais adiante, Carneiro explicou que “é preciso ter valores. Uma árvore que não tenha raízes boas é das primeiras a cair”, argumentou o líder do PS, deixando o que pode ser lido como um recado implícito para os que criticam a sua estratégia na liderança do partido: “Nunca transigir nos valores e nos princípios. Lá no fundo todos sabemos o que está bem e o que está mal”. Ao jovem Pedro, o líder socialista sentenciou: “Se fizeres isso, as oportunidades emergem”.
Questionado ainda pelos alunos sobre as soluções para o problema da habitação, Carneiro respondeu que “o OE não dá” respostas e que “é um vazio” sobre esta área. O líder do PS diz mesmo temer “o que venha a acontecer”, abrindo porém, a porta ao diálogo com o Governo: “Estamos disponíveis para participar nas soluções para a primeira urgência nacional, a par com a saúde e a educação”.