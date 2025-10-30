Garcia Pereira quer extinguir Chega, mas não tem "ilusões" que MP resolva

O advogado António Garcia Pereira apresentou uma queixa ao procurador-geral da República com o objetivo de extinguir o partido Chega, avançou esta quinta-feira o jornal "Expresso", mas admite não ter "ilusões" de demolir as estruturas políticas do partido. "Apresentei formalmente queixa para obrigar o Ministério Público a definir uma posição", garantiu.

Entrevistado pela Renascença, Garcia Pereira disse que a colocação de "cartazes xenófobos e racistas representam, de facto, uma prova de que estamos perante uma organização fora da lei constitucional e que deve ser extinta conforme a própria Constituição prevê". Aproximando a bandeira do Chega a "elogios à ditadura" e vida antes do 25 de Abril, o advogado alegou "estranhar" a falta de iniciativa do Ministério Público "como se lhe impunha" nesta situação.

"A democracia não é nem pode ser um regime vale tudo." O professor universitário de Direito responsabiliza o fundador do partido, André Ventura, e os aliados pela "banalização do mal" e de "atiçarem os ânimos" enquanto incentivam violência contra minorias. Confrontado sobre uma possibilidade de levantar queixa ao partido Ergue-te pela ao proximidade ideológica, Garcia Pereira explicou que é um desperdício de tempo e esforços porque "é um partido que não tem praticamente expressão pública".



Garcia Pereira referiu ainda que o PSD, a Iniciativa Liberal e a direção-geral do PS têm tido uma "posição frouxa" e que se deixam intimidar, o que explica "a complacência e o silêncio" perante a posição do Chega.

Por que razão decidiu avançar e apresentar queixa ao procurador-geral da República contra o Chega?

Perante a inação das entidades competentes, a começar pelo Ministério Público, estarmos a assistir a um crescendo de atuações do Chega, uma organização de ideologia fascista e, em particular após as eleições legislativas com incitamento à discriminação, ao ódio e à violência – algo completamente proibido pela nossa Constituição.

Como refiro na queixa, o artigo 47 n.º 4 da Constituição da República Portuguesa proíbe, dizendo que não são consentidas as organizações racistas ou que preferem a ideologia fascista, não está em causa a expressão de ideias ou de opiniões, por mais criticáveis que nos pareçam, dessa natureza, mas sim o facto de haver uma organização que promove e elogia, cita, imita programas de ação política e social como as de antes do 25 de Abril – em específico, a ditadura, aniquiladora da pessoa humana e da sua dignidade – e que, enfim, inclusivamente não hesitam em levar a cabo atividades por referência ou por defesa direta do regime ditatorial anterior ao 25 de Abril.

A democracia não é nem pode ser um regime do vale tudo, designadamente em nome de liberdades como a liberdade de expressão. Ela tem mínimos existenciais para evitar a sua própria distribuição, por exemplo, como são os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito e da garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, da igualdade e da não discriminação.

As mais recentes condutas do Chega, designadamente com a atuação, com a colocação dos cartazes xenófobos e racistas, representam de facto uma prova de que estamos perante uma organização fora da lei constitucional e que deve ser extinta conforme a própria Constituição prevê.

Depois há uma segunda questão, que é diferente desta, é de que quanto a ideias e opiniões estamos a falar também muitas vezes em afirmações que são completamente injuriosas e difamatórias de grupos sociais, unicamente em função ou do sexo, dos mulheres designadamente, ou do carácter religioso, dos muçulmanos, ou da raça, ou da origem geográfica, dos indostânicos, de raça negra, e que visam atiçar os ânimos contra esses grupos sociais, discriminá-los e designadamente incentivar atos de violência.

E isso representa em si mesmo o crime que está previsto no quadro penal. É crime o incitamento ao ódio e à violência, e a discriminação. Tratando-se de um crime público é também de estranhar que o Ministério Público não tenha, até agora, tomado nenhuma iniciativa espontânea como se lhe impunha.

Até que ponto estes comportamentos normalizam-se e podem influenciar na sociedade?

Essa é a questão: a banalização do mal e a banalização do ódio.

Como se pode aceitar esta banalização num órgão de soberania, como a Assembleia da República, onde deputados tratam deputadas dirigindo-lhes mugidos, dirigindo, como sucedeu com aquela deputada do Partido Socialista que é a cega, impropérios como “aberração”, “drogada”, “pareces morta”, ou ainda dirigindo-se a uma deputada portuguesa negra com frases como “vai para a tua terra”?

Sem contar com a permanente interrupção, o comportamento de estilo “taberneiral” e, ao mesmo tempo, com permanente apelo de que a culpa dos problemas dos cidadãos não é a sociedade em que vivemos, não é o código laboral, não são os lucros fabulosos da banca, mas são sim, por exemplo, as crianças filhas de imigrantes cujos nomes, à boa maneira nazi, foram lidos publicamente pela deputada Rita Matias, apresentando-os como estando a tirar o lugar das crianças portuguesas. Este episódio é uma reprodução miserável do que aconteceu na Alemanha a partir dos anos 30 com um semanário nazista que fez exatamente isso, fazendo cair sobre essas crianças e as respetivas famílias o vexame e a humilhação pública, e depois o ressentimento e a perseguição.

Tudo isto foi sempre sendo tratado com complacência, sob a invocação, me parece errada e abusiva, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão como qualquer outra liberdade tem limites, e esses limites são os princípios fundamentais da nossa sociedade, à cabeça dos quais está a dignidade da pessoa humana, insisto, e a da não discriminação e igualdade.

Porque é que avançou agora? Este é um comportamento padrão do Chega, mas foram exatamente os cartazes que o incentivaram ou o peso eleitoral do partido?

O peso eleitoral não teve nada a ver, mas a progressão desta onda. Passamos a ter pseudodebates televisivos em que personagens do Chega tratam mal e mandam embora, gritam e falam por cima. Há um período de complacência e de inação também determinado por um setor da sociedade que decidiu não fazer nada, porque acham que estas coisas são de alguma forma admissível.

Chegou-se a um ponto intolerável. Não é aceitável que não possamos ter um debate mais intenso, duro até, seja no Parlamento, seja num órgão de comunicação social, e que isso seja substituído sistematicamente pela lógica do insulto, da desconsideração, do ataque miserável, do apelo aos sentimentos mais baixos.

Chegámos, de facto, ao grau zero da política. Quando os autores destas condutas se sentem legitimados a fixarem cartazes como aqueles, eu entendi que tinha chegado à altura de dizer basta. Ou, se quiser, de outra forma, chega de Chega.

Nesta linha de pensamento, por que motivo isto é tão evidente, mas ninguém avança com nada?

Temos uma consciência democrática que está completamente embotada. Temos partidos políticos que têm medo, e os seus dirigentes, e porque temos neste momento uma aliança, agora cada vez mais não declarada e envergonhadamente cada vez mais assumida entre o PSD, Iniciativa Liberal e Chega.

O que temos agora, numa série de domínios, é a aplicação da política do Chega sobre a bandeira do PSD, o que explica esta complacência e este silêncio perante coisas que devem fazer os fundadores desses partidos, como o PSD e também o PS, revolver-se nos respetivos túmulos.

Quem são exatamente os partidos que têm medo de contrariar?

Pelos vistos, todos aqueles que acham que estas atitudes são toleráveis, elogiáveis ou até, digamos, aceitáveis. Até nas votações realizadas na Assembleia da República vemos que o PSD, a Iniciativa Liberal e própria direção do Partido Socialista têm tido uma posição muito, enfim, frouxa, para não lhe chamar outra coisa, deixando-se intimidar, por um lado, pela violência e depois por cantos de sereia como esses da invocação da liberdade de expressão.

O que o leva, exatamente, a considerar que o Chega é um partido racista e fascista?

São as ideias que defende, as propostas que apresenta, a referência elogiosa a um ditador como Salazar, a sistemática afirmação do ódio ao regime democrático saído no 25 de abril de 1974, uma permanente e direta defesa do regime ditatorial anterior a 25 de abril de 1974, com a sua ideologia, símbolos, dirigentes e as palavras de ordem: “Deus, Pátria e Autoridade” – sem esquecer a xenofobia e o racismo levados ao último grau.

As pessoas, porventura, conhecem mal a história, não é? Tudo isto é o ideário de quem saudosamente defende o regime antes do 25 de abril e combate tudo o que levemente cheira a democracia.

O que há, então, na legislação que justifica a extinção do Chega? O que pode comprovar e avançar a sua queixa?



É muito simples. Primeiro, o artigo 47 n.º4, fundamental da Constituição da República Portuguesa, diz que não são consentidas organizações racistas ou que preferem a ideologia fascista. Já lei dos partidos políticos diz, explicitamente, que não são consentidos partidos racistas ou que preferem a ideologia fascista, mas também a lei do Tribunal Constitucional determina que compete ao Ministério Público requerer ao Tribunal Constitucional, e compete ao Tribunal Constitucional ordenar a extinção de partidos e de coligações de partidos nos termos da lei.

Não se trata, repito, da existência de opiniões formuladas, mas de uma organização cujo objeto fundamental é o da defesa da ideologia fascista e, mais do que isso, o incentivo a práticas de discriminação, de ódio e de violência próprias dos fascistas e nazis.

Recorda-se do Partido Nacional Renovador (PNR), o agora Ergue-te, também se identifica com a orientação política de extrema-direita. A seu ver, este partido também não reúne condições para ser extinto?

O problema é que esse não tem praticamente expressão pública, porque, tendo-a, evidentemente que cairia exatamente na mesma previsão. Do ponto de vista de atuações, o Ergue-te tem muito menor relevância. Trata-se de uma organização que defende um 24 de Abril e que defende todo este tipo de ideais, mas, do ponto de vista de ações, estas são praticamente inexistentes.

Se me perguntar, do ponto de vista dos princípios, se também deve ser um partido que não podemos ser permissivos? A minha resposta é sim. E até acrescento mais: organizações como o 1143 e a Reconquista não são partidos políticos, mas são movimentos que obviamente são movimentos terroristas de extrema-direita e que há muito deviam estar proibidos.

Então, avançou com a queixa para o Chega porque tem mais força política?

Não. Avancei, porque as suas ações têm, de facto, muito mais consequências devido à sua força económica, ao financiamento que recebe e, de facto, ao impacto que tem este tipo de situações.

Que expectativas tem para a queixa?

Fiz aquilo que eu acho que, enquanto cidadão e advogado, devia fazer. Já que o Ministério Público, ao contrário do que devia atuar espontaneamente e por iniciativa sua, não atua, apresentei formalmente queixa de forma a obrigar o Ministério Público a definir-se relativamente a esta queixa.

Também não tenho ilusões. Sou jurista, mas não sou legalista. Não tenho ilusões de que o fascismo e os fascistas se combatam exclusivo ou sequer principalmente pela lei. Combatem-se na rua, nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nos bairros, fazendo-lhes frente, desmascarando as suas posições e combatendo a sua ideologia. Esta luta cívica e política não pode ser abandonada.

A expectativa é de que essa luta cívica e política continue e também seja exigente relativamente à atuação do Ministério Público, que sabe ser muito empenhado e muito ativo para desencadear averiguações preventivas e inquéritos de crime, durante os quais escuta pessoas ao longo de três anos – sem fundamento relevante para tal –, mas que, perante atos ilícitos e criminosos desta gravidade, não toma iniciativa nenhuma.

Refere-se a que caso?

O caso mais recente e conhecido é o do Juiz Ivo Rosa que foi alvo de, pelo menos, quatro processos de crime ouvidos pelo Ministério Público. No último dos processos, sujeitou-se a atos invasivos da sua privacidade durante três anos – com base numa queixa anónima quando o quadro legal é de que só pode haver inquérito de crime desencadeado com base numa denúncia anónima quando haja indícios subsistentes da existência de um crime – e tem a vida completamente devassada para ao fim de três anos dizer que a queixa é insubsistente e se arquivar.

Para isso o Ministério Público demonstrou grande energia, a meu ver até completamente fora dos respetivos parâmetros legais, e perante situações destas nada tem feito.

Caso o Ministério Público não avance com a queixa, corre-se o risco de banalizar este tipo de discursos não só na sociedade, mas também no Parlamento?

Acho que não, porque a luta contra os fascistas e contra as organizações fascistas se faz no terreno, e não tanto na luta legal.

Se o Ministério Público decidir meter esta queixa na gaveta, evidentemente que vai ter de responder por isso e eu farei tudo, do ponto de vista legal e procedimental, para me opor. Mas o que é verdadeiramente essencial é que o combate cívico e político por toda a parte prossiga.

É assim que se trata os fascistas.