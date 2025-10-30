João Miguel Tavares: Um dos objetivos é "tornar mais difícil que apareça um novo Sócrates"

Numa passagem do livro "José Sócrates, a ascensão", apresentado esta quinta-feira, em Lisboa por João Miguel Tavares, lê-se esta frase: "O homem que enganou o país, e o país que se deixou enganar". De acordo com o autor, entrevistado pela Renascença, esta é uma "chave fundamental para compreender (a ascensão de José Sócrates). É como se fossem duas metades".

O escritor - que é também comentador político e já foi jornalista - começa por sublinhar que José Sócrates "não foi apenas alguém que subiu na vida a comprar pessoas pelo caminho". João Miguel Tavares considera que seria um erro excluir desta receita o "talento e mérito" do antigo chefe de governo, que agora está a ser julgado no âmbito da Operação Marquês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mas há outros ingredientes, diz, além da capacidade politica: "Uma espécie de lado negro que servia para solidificar algum do seu poder. Isso explica em parte, acho eu, a sua ascensão. Nomeadamente os meios que tinha disponíveis para cativar pessoas e para fazer os seus exercícios de charme. Aí o dinheiro também ajuda muito".

Não menos importante, diz o escritor, para explicar a ascensão do antigo primeiro-ministro, é percebermos que "as coisas estavam à vista". Segundo João Miguel Tavares, "o país e as suas fragilidades institucionais são muito mais evidentes na forma como José Sócrates - sobretudo quando era primeiro-ministro - conseguiu sobreviver seis anos com tantos casos a atormentá-lo. E isso não foi por acaso".

Um dos objetivos deste livro, explica, é "tornar mais difícil que apareça um novo Sócrates", mostrando que "as coisas estavam à vista".

Qual foi a chave da ascensão de Sócrates?

Em primeiro lugar é talento e mérito, não posso deixar de sublinhar isso. Ou seja, José Sócrates é um homem com qualidades, não foi alguém que subiu na vida apenas a comprar pessoas pelo caminho. Isso é um erro e, portanto, esse mérito existe.

Depois, para alguém que cresceu na Covilhã, ele soube manobrar dentro daquilo que era a estrutura do Partido Socialista...ele conseguiu, aos poucos, ir manobrando. Em primeiro lugar, também, com uma proximidade grande de António Guterres, e fazendo o circuito normal de deputado, de secretário de Estado e depois de ministro. Portanto, há simultaneamente uma ascensão meritocrática, que tem a ver com as suas qualidades políticas e também, em paralelo, ele tinha uma espécie de lado negro que servia para solidificar algum do seu poder. Isso explica em parte, acho eu, a sua ascensão...nomeadamente os meios que tinha disponíveis para cativar pessoas e para fazer os seus exercícios de charme. Aí o dinheiro também ajuda muito.

Numa citação do seu livro, encontrei esta frase a propósito de Sócrates: "O homem que enganou o país e o país que se deixou enganar". É a conjugação destes dois vértices que explica também a ascensão de Sócrates?

Sim, acho que sim. É a chave fundamental para o compreender, é como se fossem duas metades.

José Sócrates tinha estas qualidades e, nesse aspeto, ele também tinha qualidades políticas...era também um manipulador, mas, ao mesmo tempo, o país e as suas fragilidades institucionais são muito mais evidentes na forma como José Sócrates, sobretudo quando era primeiro-ministro, conseguiu sobreviver seis anos com tantos casos a atormentá-lo. E isso não foi por acaso.

Se o país fosse mais ativo nas suas diversas valências, se os jornalistas tivessem conseguido ver mais, se o próprio PS tivesse olhado para aquela pessoa...e certamente era o PS que tinha a obrigação de o conhecer mais perto e de perceber a forma como exercia o seu poder, talvez ele não tivesse chegado a primeiro-ministro. Eu penso que o próprio sistema judicial cedeu, porque não fez bem o seu trabalho em vários casos. E o país penso que também não deu a importância que deveria ter dado, ou seja, os eleitores...

Justamente. José Sócrates era olhado com algum fascínio, não só pelo PS, mas também, a dada altura, pela maioria da população. Isto aconteceu porque os portugueses gostam da novidade? Porque gostam de quem manda e avança? Porque se sentem facilmente fascinados por pessoas de integridade duvidosa e que apontam caminhos fáceis? Ou não é por nenhuma destas hipóteses?

Sócrates, para lhe fazer justiça, nem sempre apontou caminhos fáceis. Ele muitas teve a coragem de enfrentar corporações. E isso era uma coisa que nós não estávamos habituados a ver no PS, sobretudo depois da era de António Guterres.

Eu votaria mais nesta hipótese: há um fascínio por líderes que têm prazer, e gosto, no exercício do poder. E Sócrates era isso. Ele tinha esse poder e, depois, parecia que era o tempo da terceira via. De repente, parecia que se encontrava ali um meio termo virtuoso, entre alguém que era progressista nos costumes - ele foi um lutador da questão do referendo ao aborto, no casamento gay - e, ao mesmo tempo, no plano económico, parecia ser alguém amigo do mercado e capaz de enfrentar muitos interesses instalados. Foi nessa conjugação de virtudes que ele cativou boa parte do povo português.

Por falar em cativar, o país estará disponível para validar a ascensão de outros Sócrates?

Um dos objetivos deste livro é tornar isso mais difícil...ou seja, que apareça um novo Sócrates.

Um dos problemas do país é - e José Gil já escreveu isso, em tempos - é que as coisas parecem que não se inscrevem. Nós temos que olhar para o passado e aprender com os nossos erros. E no tempo de José Sócrates foram cometidos cometidos muitos, muitos, muitos erros. Da parte dele, que os cometeu, e de parte de muita gente que não viu, ou não quis ver. É bom que se reflita sobre esses momentos para percebermos...bom, se não queremos que isto volte a acontecer, vamos tentar ver o que aconteceu. E este "perceber o que é que aconteceu" muitas vezes não existe. Foi por isso que eu escrevi este livro.

Já se referiu aos jornalistas. Provavelmente, alguns deles também se deixaram fascinar (pela personalidade de José Sócrates), mas outros remeteram-se ao silêncio eventualmente por receio de eventuais represálias...

É possível. Ele realmente tinha, em muitos casos, uma postura intimidatória...e portanto houve gente que se encolheu, sim. E entre eles jornalistas.

Este livro é uma espécie de paradoxo em relação ao jornalismo. Homenageia alguns jornalistas que fizeram um trabalho extraordinário de escrutínio e, ao mesmo tempo, critica a classe por não ter feito o escrutínio que devia. As duas coisas parecem paradoxais, mas não são incompatíveis.

E o João Miguel Tavares, quando é que percebeu - e recorro à sua frase "Sócrates estaria a enganar o país, e o país estava a deixar a enganar por ele" - quando é que percebeu que era isso que estava a acontecer?

Eu também devia ter percebido mais cedo, não me coloco de fora dessa pintura. Comecei a perceber, a desconfiar, que ele não era uma pessoa...um político comum, com o "caso da licenciatura", e pela forma como ele (José Sócrates) lhe respondeu. Não teve a ver tanto com a gravidade do caso, mas com a forma como ele agiu naquele momento. Não só pela agressividade de que ele dava mostras, mas pelas explicações, que eram péssimas.

A partir daí, quando se conheceram outros casos, que surgiram logo de seguida, eu percebi que aquela pessoa não tinha condições éticas para exercer o cargo de primeiro-ministro. Foi mais ou menos por essa altura, 2007/2008, que eu comecei a escrever já de forma, digamos assim, mais musculada sobre o José Sócrates, e a criticá-lo, tentando sublinhar que aquela pessoa não tinha condições para ser primeiro-ministro e que o país devia tomar consciência disso.

Para escrever este livro já sei que se obrigou a uma regra, as suas fontes resumem-se ao que foi publicado, às notícias de rádio, das televisões, dos jornais, porque também por receio ainda hoje devia ser processado?

Não. Não teve nada a ver com isso. Eu queria mostrar que as coisas estavam à vista.