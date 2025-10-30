"Não há Saúde que aguente": Marcelo apela a pacto político alargado

30 out, 2025 - 20:48 • João Maldonado
A tarde no ISCTE era dedicada à conferência "50 anos do Serviço Médico na Periferia”. Entre as presenças esperava-se Ana Paula Martins, que acabou por não comparecer na abertura.
A ministra da Saúde, que viu o coro de críticas subir nas últimas horas depois de uma notícia do Público dar conta de uma indicação para cortes nos hospitais (mesmo que tal implicasse abrandamento de cirurgias ou consultas), não esteve, assim, na audiência que escutou durante 47 minutos o prometido balanço de Marcelo Rebelo de Sousa para o setor.
Sem nunca referir a palavra “coragem”, o Presidente da República não podia ser mais objetivo no que quer ver implementado. “Não há política de Saúde que aguente, ou melhor, não há Saúde que aguente!”, afirmou depois de quase retoricamente questionar: “Deve ou não haver acordo tendencialmente nacional ou de regime suficientemente amplo em matéria de Saúde para que cada Governo que entre não entre com uma política de Saúde e depois acaba o Governo e entra outro com outra política? Talvez valha a pena pensar que cada vez que se muda de Governo não é boa ideia mudar de política de Saúde”.
Numa viagem pelo tempo do “emblemático SNS”, “uma das grandes criações da Democracia Portuguesa”, Marcelo – num discurso de cabeça, sem papel à frente – lamentou a dificuldade que é nos dias que correm chegar a entendimentos de médio-longo prazo, não só na área da Saúde. “Está cada vez mais difícil, mesmo em matérias em que tradicionalmente era mais fácil está mais difícil; de quem é português, de quem pode viver em Portugal, da política externa e de segurança, na política educativa, mesmo nesses domínios vê-se o aparecer de clivagens”.
Saúde
"Compete ao primeiro-ministro comunicar à ministra(...)
O Presidente da República alerta para a necessidade de tornar claro o que é e o que não é competência do Serviço Nacional de Saúde. “Depois há o setor privado lucrativo, esse naturalmente cresceu na desatualização de soluções, na não tomada de decisões: uma primeira decisão a ponderar num acordo é sobre isto; se decide que não tem de haver acordo, quem governa tem de decidir um dia sobre o que deve ser o SNS, o que deve ser setor social e o que deve ser setor privado lucrativo.”
E dentro do Serviço Nacional de Saúde deixa também outras indicações para possíveis parcerias com o privado: “O que é que do SNS deve ser público e o que deve ser partilhado com setor privado e lucrativo? Sem definir isto com alguma certeza é muito complicado ter atuação política, que passa a ser casuística; passa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência; chegam lá e dizem 'bem vamos mudar de política'”.
"O que se visava resolver era diminuir a exposição do Governo: não se resolveu." À passagem da meia-hora de discurso, Marcelo Rebelo de Sousa disfere um dos golpes mais fulminantes – desta vez contra a Direção-Executiva do SNS, órgão criado ainda no tempo do Governo de António Costa. “Ficou-se a meio da ponte, quando não se define o quadro de atuação ficam tudo linhas cinzentas, não se percebe se é uma decisão do Governo ou da Direção-Executiva, queria evitar-se o casuísmo que ressurge.”
Saúde
A ministra da Saúde era uma das presenças esperada(...)
Marcelo terminou o discurso a reforçar, com uma interrogação, a posição que afirmou manter há muito tempo, apelando a fortes opções políticas: “Perante a realidade que hoje existe vale a pena ou não vale a pena arranjar um acordo mais vasto? E vale a pena tentar resolver o impasse, o meio da ponte em que se encontra a gestão do SNS, ou o destino se encarregará de gerir esse problema ou então isso será gerido caso a caso? São opções que correspondem a problemas adiados, que, como tudo o que é adiado, se vão avolumando”.
Saiu, como entrou, sem direito a perguntas dos jornalistas. No ar fica uma questão central: mesmo com a confiança renovada por Luís Montenegro ainda esta semana, tem Ana Paula Martins condições para continuar ao leme da Saúde?