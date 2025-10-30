"Não há Saúde que aguente": Marcelo apela a pacto político alargado

A tarde no ISCTE era dedicada à conferência "50 anos do Serviço Médico na Periferia”. Entre as presenças esperava-se Ana Paula Martins, que acabou por não comparecer na abertura.

A ministra da Saúde, que viu o coro de críticas subir nas últimas horas depois de uma notícia do Público dar conta de uma indicação para cortes nos hospitais (mesmo que tal implicasse abrandamento de cirurgias ou consultas), não esteve, assim, na audiência que escutou durante 47 minutos o prometido balanço de Marcelo Rebelo de Sousa para o setor.

Sem nunca referir a palavra “coragem”, o Presidente da República não podia ser mais objetivo no que quer ver implementado. “Não há política de Saúde que aguente, ou melhor, não há Saúde que aguente!”, afirmou depois de quase retoricamente questionar: “Deve ou não haver acordo tendencialmente nacional ou de regime suficientemente amplo em matéria de Saúde para que cada Governo que entre não entre com uma política de Saúde e depois acaba o Governo e entra outro com outra política? Talvez valha a pena pensar que cada vez que se muda de Governo não é boa ideia mudar de política de Saúde”.

Numa viagem pelo tempo do “emblemático SNS”, “uma das grandes criações da Democracia Portuguesa”, Marcelo – num discurso de cabeça, sem papel à frente – lamentou a dificuldade que é nos dias que correm chegar a entendimentos de médio-longo prazo, não só na área da Saúde. “Está cada vez mais difícil, mesmo em matérias em que tradicionalmente era mais fácil está mais difícil; de quem é português, de quem pode viver em Portugal, da política externa e de segurança, na política educativa, mesmo nesses domínios vê-se o aparecer de clivagens”.