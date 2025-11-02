"Vou à segunda volta”. Cotrim Figueiredo vai combater os “tristes do costume” e quer o Estado a funcionar

“Sei que parto atrás. Bem sei que há quem me subestime, que aliás é um erro que não é a primeira vez que fazem. E bem sei que há depois aqueles tristes que dizem simplesmente que não dá. Mas se há uma coisa que aprendi na vida é que as coisas que os tristes do costume dizem que não dão, são exatamente as que vale a pena tentar fazer com que deem”, afirmou.

Os recados foram muitos e, apesar de nunca se referir diretamente a nenhum candidato, Cotrim Figueiredo deixou críticas nas entrelinhas a quem lhe pode dificultar as contas para uma segunda volta, a começar por António José Seguro, Marques Mendes e André Ventura.

“Para mim, ser Presidente da República não é um prémio de carreira – já fiz melhor. Para mim, ser Presidente da República não é continuar as funções de comentador: nunca tive. Para mim, ser Presidente da República não é para ganhar mais tempo de antena para berrar nas televisões: não é o meu estilo."

A demarcação dos outros candidatos continuou, utilizando também a carta de não estar preso a lógicas partidárias (apesar de ter a sala com nenhuma figura de esquerda e muitas da IL e do PSD) nem a “organizações secretas”, o que pareceu uma referência indireta aos membros da maçonaria, que demonstraram apoio a Gouveia e Melo.